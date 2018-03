Un amore sopra le righe | di Nicolas Bedos

«Un amore sopra le righe» : il nuovo film di Nicolas Bedos in anteprima : «Mi sentivo come un moscerino attratto dalla lampadina, mi stavo per bruciare». È così che Sarah descrive la scintilla scoccata fra lei e Victor Adelman, un amore poco convenzionale legato alla filosofia, alla vanità, al conflitto. Si conoscono nel 1971 e passano insieme 45 anni densi di emozione e vitalità, in un turbinio che li travolgerà fino alla scomparsa di lui e la volontà di lei di raccontare quella che è stata la loro storia, divisa fra ...