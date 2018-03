Un Aeroplanino con la bandiera italiana vola all' Old Trafford di Manchester

Blastingnews

: RT @_Belcor_: Vorrei lanciarti un aeroplanino di carta con su scritto 'Ti voglio bene.' - elimir73 : RT @_Belcor_: Vorrei lanciarti un aeroplanino di carta con su scritto 'Ti voglio bene.' - _Il_Silenzioso : RT @_Belcor_: Vorrei lanciarti un aeroplanino di carta con su scritto 'Ti voglio bene.' - VirnaBalanzin : RT @_Belcor_: Vorrei lanciarti un aeroplanino di carta con su scritto 'Ti voglio bene.' -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La serata di Champions di martedì è stata contraddistinta dal made in Italy non solo per il passaggio della Roma ai quarti di Champions: a far gioire gli italiani anche la clamorosa vittoria di Montella che con il suo Siviglia fa il colpaccio in casa delUtd. In casa Siviglia i quarti di Champions mancavano dal 1958 Nel ritorno degli ottavi di Championsil Siviglia che batte ilUtd per 1-2, una qualificazione storica per la squadra andalusa che raggiunge i quarti che mancavano addirittura da 60 anni. IlUtd di Mourinho si schiera con il 4-2-3-1 con Young preferito ancora una volta a Darmian come esterno sinistro di difesa, mentre sulla trequarti agiscono Lingard, Alexis Sanchez e Rashford alle spalle dell'unica punta Lukaku. Anche Montella si affida al 4-2-3-1 con Banega e Nzonzi schierati davanti alla difesa nel tentativo di arginare gli attacchi ...