Udine - adesivi con la faccia dell’ex primo cittadino Honsell in divisa da deportato e la scritta “sindaco di Auschwitz” : adesivi con l’immagine dell’ex primo cittadino di Udine Furio Honsell in divisa da deportato e la scritta “sindaco di Auschwitz“. Li hanno trovati incollati su muri e pali della luce in piazza primo Maggio e via Sant’Agostino, vicino alla clinica La Quiete dove il 9 febbraio 2009 morì Eluana Englaro. “Da sindaco ho voluto accogliere Eluana, in una casa di cura dove potesse ottenere la sospensione dei ...

Udine - adesivi con la faccia dell’ex sindaco Honsell in divisa da deportato e la scritta “sindaco di Auschwitz” : adesivi con l’immagine dell’ex primo cittadino di Udine Furio Honsell in divisa da deportato e la scritta “sindaco di Auschwitz“. Li hanno trovati incollati su muri e pali della luce in piazza Primo Maggio e via Sant’Agostino, vicino alla clinica La Quiete dove il 9 febbraio 2009 morì Eluana Englaro. “Da sindaco ho voluto accogliere Eluana, in una casa di cura dove potesse ottenere la sospensione dei ...

Adesivi antisemiti a Udine contro l'ex sindaco Honsell : Adesivi raffiguranti l'ex sindaco di Udine, il matematico Furio Honsell, oggi candidato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, in divisa da deportato e la scritta "Furio Honsell, sindaco ...

Udine - adesivi antisemiti contro ex sindaco Honsell : in divisa da deportato con simbolo Anpi : Sono stati affissi in alcune strade del centro storico con la scritta "Furio Honsell, sindaco di Auschwitz". A segnalarli sono stati i cittadini. L'ex sindaco...

Udine - adesivi antisemiti contro l'ex sindaco Furio Honsell : adesivi raffiguranti l'ex sindaco di Udine, il matematico Furio Honsell, candidato alle elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia, in divisa da deportato e la scritta "Furio Honsell, sindaco di Auschwitz" sono stati affissi in alcune strade del centro storico cittadino.A segnalarli, al Comune di Udine, sono stati i cittadini. Negli adesivi l'ex sindaco appare vestito con la casacca dei deportati nei campi di concentramento ma ha sul petto il ...

Adesivi antisemiti contro l’ex sindaco di Udine Furio Honsell : l’ex primo cittadino ha sempre assunto chiare posizioni antifasciste, il fotomontaggio lo vede in divisa da deportato e con le scritta “sindaco di Auschwitz”