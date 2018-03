U&D | Valentina Dallari continua la sua battaglia | come sta? Foto dalla clinica

U&D - il saluto a Valentina Dallari in studio - Mariano commosso : 'le voglio bene' Video : Valentina Dallari torna a far parlare di se all'interno dello studio Mediaset di #Uomini e donne ma, questa volta, le voci chiacchierate sull'ex tronista non la ritraggono in una delle migliori situazioni salutari. Valentina Dallari come gia' moltissimi di voi sapranno è in terapia presso una clinica specializzata per la propria riabilitazione fisica ma soprattutto psichica. L'ex tronista del trono classico [Video]soffre di un'importante ...