U&D | per Jeremias Rodriguez rispedito a casa | ' La richiesta poco gradita che ha fatto

U&D - Pietro Tartaglione innamorato : 'Quando Rosa Perrotta torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un figlio' : ROMA - 'Non resisto più senza di lei! Non vedo l'ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio'...

U&D - Tina Cipollari e Chicco Nalli separati in casa : "Insieme per i nostri figli" : ROMA- ?Al momento viviamo da sparati in casa per il bene dei nostri figli?. Dopo 13 anni di matrimonio e tre figli, come anticipato da Leggo.it, è finita la storia d?amore...

U&D - Tina Cipollari e Chicco Nalli separati in casa : "Insieme per il bene dei nostri figli" : ROMA- ?Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli?. Dopo 13 anni di matrimonio e tre figli, come anticipato da Leggo.it, è finita la storia...

U&D : Gianni Speri difende Gemma Galgani ed asfalta Giorgio e Anna : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che ha appena svelato l'arrivo di una protagonista di C'è posta per te al trono over. Le ultime novità ci svelano che Gianni Sperti si è scagliato contro Giorgio Manetti e Anna Tedesco nel corso della puntata odierna. U&D: Gianni difende Gemma ed attacca Giorgio e Anna Le novità di Uomini e Donne svelano che Giorgio Manetti e Gemma Galgani sono ...

Mariano Catanzaro contestato per la reazione avuta con Ida a U&D : Uomini e Donne: i fan giudicano male Mariano Catanzaro e difendono Ida Tufano Oggi è andata in onda la prima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo? Il tronista Mariano Catanzaro, appena ha scoperto in esterna che la sua corteggiatrice Ida Tufano è uscita anche con il suo rivale Nicolò Brigante, ha perso le staffe. Difatti il ragazzo ha dichiarato immediatamente di non aver ...

U&D - Sabrina Ghio dopo la fine del matrimonio : 'Superato il periodo buio della vita. Il dolore è passato e io sono più forte' : ROMA - 'Il periodo buio della mia vita l'ho superato aprendo le braccia verso il dolore. Ora il dolore è passato e io sono più forte'. L'ex tronista di ' Uomini e donne ' Sabrina Ghio si confida dopo ...

Paolo e Angela fidanzati : la reazione degli ex personaggi di U&D Video : #Paolo Crivellin ha ufficialmente terminato il suo percorso sul trono registrando la sua scelta [Video] in data 4 febbraio 2018. Ieri, nel corso di una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, abbiamo assistito al fatidico momento che ha visto protagonisti la neo coppia composta da Paolo e dalla sua corteggiatrice nonché nuova compagna di vita #Angela Caloisi. Dopo una lunga attesa, l'ex tentatore di Temptation Island 4 ha finalmente ...

Paolo e Angela fidanzati : la reazione degli ex personaggi di U&D : Paolo Crivellin ha ufficialmente terminato il suo percorso sul trono registrando la sua scelta in data 4 febbraio 2018. Ieri, nel corso di una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, abbiamo assistito al fatidico momento che ha visto protagonisti la neo coppia composta da Paolo e dalla sua corteggiatrice (nonché nuova compagna di vita) Angela Caloisi. Dopo una lunga attesa, l'ex tentatore di Temptation Island 4 ha finalmente deciso ...

Perché Gemma è al Trono Over di U&D? La dama torinese svela il vero motivo Video : Da quando Gemma Galgani [Video] è entrata a far parte del Trono Over, la trasmissione di Maria De Filippi ha riscosso un grandissimo successo in termini d'ascolto. In questi otto anni di permanenza, la dama torinese ha avuto diverse storie d'amore tutte finite male. La presenza di Giorgio Manetti e Marco Firpo hanno contribuito ancora di più al trionfo del parterre senior e gli scontri con Tina Cipollari sono diventati oggetto di caricature sui ...

Perché Gemma è al Trono Over di U&D? La dama torinese svela il vero motivo : Da quando Gemma Galgani è entrata a far parte del Trono Over, la trasmissione di Maria De Filippi ha riscosso un grandissimo successo in termini d'ascolto. In questi otto anni di permanenza, la dama torinese ha avuto diverse storie d'amore tutte finite male. La presenza di Giorgio Manetti e Marco Firpo hanno contribuito ancora di più al trionfo del parterre senior e gli scontri con Tina Cipollari sono diventati oggetto di caricature sui social. ...

U&D - Soleil Sorgè perdona Luca Onestini : 'Spero possa vivere pienamente la sua storia...' : MILANO - 'Spero che sia felice'. Sembra proprio che Soleil Sorgè , ex protagonista di 'Uomini e donne' abbia messo da parte l'astio per l'ex tronista Luca Onestini , che nel mentre ha partecipato al ...

Gossip U&D - dopo la separazione da Kikò arriva uno spasimante per Tina : ecco chi Video : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle notizie di Gossip su Tina Cipollari [Video]. Alcuni giorni fa la popolare opinionista di #Uomini e donne ha rilasciato un'intervista ad un settimanale facendo delle rivelazioni sorprendenti: lei e il marito Chicco Nalli hanno deciso di separarsi consensualmente. La Vamp ha spiegato anche che la loro crisi è durata alcuni mesi e, nonostante i vari tentativi di salvare il loro matrimonio, per ...

Gossip U&D - dopo la separazione da Kikò arriva uno spasimante per Tina : ecco chi : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle notizie di Gossip su Tina Cipollari. Alcuni giorni fa la popolare opinionista di "Uomini e Donne" ha rilasciato un'intervista ad un settimanale facendo delle rivelazioni sorprendenti: lei e il marito Chicco Nalli hanno deciso di separarsi consensualmente. La Vamp ha spiegato anche che la loro crisi è durata alcuni mesi e, nonostante i vari tentativi di salvare il loro matrimonio, per il bene ...

U&D registrazione 12/01 : Paolo assente - arriva un noto corteggiatore per Sara Video : Oggi 12 gennaio 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di ''#Uomini e donne''. Tuttavia, le novita' all'interno di questa registrazione non sono affatto mancate: cosa avra' deciso di fare il tronista Paolo Crivellin con le sue corteggiatrici? Avra' finalmente scelto? Sicuramente, questo non è l'unico capitolo interessante che è successo all'interno dello studio di Uomini e Donne oggi. Stando infatti alle anticipazioni apparse ...