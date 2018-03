U&D | Mariano Catanzaro | baci bollenti e polemiche social | Lorenzo tronista?

U&D - non era mai successo prima : Mariano Catanzaro e il bacio più lungo di sempre : FUNWEEK.IT - Le ultimissime notizie sul talk dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Mariano Catanzaro e la bella corteggiatrice Federica Pattacini si sono scambiati quello che Tina Cipollari ...

Mariano Catanzaro contestato per la reazione avuta con Ida a U&D : Uomini e Donne: i fan giudicano male Mariano Catanzaro e difendono Ida Tufano Oggi è andata in onda la prima puntata settimanale del Trono Classico di Uomini e Donne, e le polemiche si sono sprecate. Cosa è successo? Il tronista Mariano Catanzaro, appena ha scoperto in esterna che la sua corteggiatrice Ida Tufano è uscita anche con il suo rivale Nicolò Brigante, ha perso le staffe. Difatti il ragazzo ha dichiarato immediatamente di non aver ...

U&D - il saluto a Valentina Dallari in studio - Mariano commosso : 'le voglio bene' Video : Valentina Dallari torna a far parlare di se all'interno dello studio Mediaset di #Uomini e donne ma, questa volta, le voci chiacchierate sull'ex tronista non la ritraggono in una delle migliori situazioni salutari. Valentina Dallari come gia' moltissimi di voi sapranno è in terapia presso una clinica specializzata per la propria riabilitazione fisica ma soprattutto psichica. L'ex tronista del trono classico [Video]soffre di un'importante ...

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro Video : Gran parte dei telespettatori del dating show Uomini e Donne [Video] sono soddisfatti del Trono di #Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il ...

Trono Classico U&D : c’è già la scelta di Mariano Catanzaro : Gran parte dei telespettatori del dating show "Uomini e Donne" sono soddisfatti del Trono di Mariano Catanzaro. Nonostante siano passate solo due settimane dall'inizio della sua nuova avventura televisiva, i fan del programma Mediaset hanno espresso le proprie preferenze sulle corteggiatrici arrivate in studio per l'esuberante partenopeo. Nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio sono state trasmesse le sue prime 3 esterne e il pubblico ...

U&D - Mariano attaccato dalla sua ex : 'È incapace di provare amore' Video : Il trono classico di Uomini e Donne [Video] ha riservato una sedia rossa anche per un vecchio volto della stessa trasmissione: parliamo di #Mariano Catanzaro. Il giovane ragazzo napoletano è stato due volte corteggiatore, pretendente di due ex troniste: Valentina dallari e Desirée Popper. La sua esperienza televisiva più recente risale all'anno scorso: Mariano ha corteggiato la Popper nel corso della scorsa edizione del trono classico ma anche ...