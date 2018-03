U&D | la segnalazione che smaschera Giorgio e Anna

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Non si placano le polemiche e gli scontri nello studio di Uomini e Donne, specialmente nelle puntate del Trono Over. Nonostante a tenere banco sia l'eterno scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, ci sono anche altre questioni poco chiare che creano discussioni molto accese. Una di queste è la presunta relazione traManetti eTedesco. Vediamo più nel dettaglio che cosa è successo.: i dubbi di Gianni Spertiè ancora presente nel parterre femminile del Trono Over, nonostante abbia avviato delle relazioni in passato, anche piuttosto importanti. Il motivo della rottura di queste storie è stato però, quasi sempre, la gelosia che l'uomo provava nei confronti del rapporto tra lei eManetti.ha sempre affermato di avere una bellissima amicizia con il cavaliere toscano che li portava, di conseguenza, a sentirsi spesso e, qualche volta, ad ...