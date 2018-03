“Ucciso dai polli” Va al fast food | muore a 13 anni Nel mirino | la nota catena di fast

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Una vita ai margini della società, che a soli 13lo vedeva mangiare e dormire in strada, senza una fissa dimora. Si muoveva in giro per le strade alla ricerca di un pasto caldo e qualche coperta e cartoni per passare la notte. E una morte orribile, che ha lasciato inorriditi gli utenti e che ha reso virale la sua drammatica vicenda, raccontata sulle pagine della testata britca Metro e subito balzata all’attenzione di tutti. L’accaduto, agghiacciante, arriva direttamente dal Sud Africa, dove il ragazzo è stato improvvisamente travolto dal crollo di numerosi scatoloni volati giù da un camion delladiKFC. Uno dei contenitori in particolar modo, contenente pollo congelato che sarebbe dovuto arrivare in uno dei locali del famoso marchio, l’ha centrato in pieno. Un impatto violento che purtroppo di lì a poco si è rivelato fatale. ...