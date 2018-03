Uccide la moglie e va a confessarsi | ma il prete viola il segreto e lo incastra

Sua moglie è una porno star sul web : il marito non lo sa - la scopre e la Uccide : La donna, madre di una bimba di 12 anni, era diventata una vera e propria celebrità su un sito hot per adulti: suo marito, scoprendo tutto, l'ha uccisa colpendola brutalmente alla testa.Continua a leggere

Usa - aviatore dell’aeronautica Uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie - poi si suicida : Usa, aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi si suicida Strage familiare a Washington: un aviatore dell’aeronautica militare ha ucciso a colpi d’arma da fuoco i due figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi, dopo aver allertato i soccorsi si è suicidato. Giallo sulle cause […] L'articolo Usa, aviatore dell’aeronautica uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi si suicida proviene da NewsGo.

Usa - aviatore dell’aeronautica Uccide i figli di 2 e 4 anni e la moglie - poi si suicida : Strage familiare a Washington: un aviatore dell'aeronautica militare ha ucciso a colpi d'arma da fuoco i due figli di 2 e 4 anni e la moglie, poi, dopo aver allertato i soccorsi si è suicidato. Giallo sulle cause del tragico gesto.Continua a leggere

TORINO - SPARA ALLA MOGLIE E SI Uccide/ Omicidio-suicidio : l'uomo era un ex partigiano : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di Omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 00:25:00 GMT)

Torino - spara alla moglie e si Uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : due colpi esplosi - nessun biglietto : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Torino - 90enne spara alla moglie malata di Alzheimer e poi si Uccide : Un uomo di 90 anni ha sparato alla moglie 88enne e poi si è tolto la vita con la stessa arma: è successo a Torino, in un’abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Per gli inquirenti si tratta di un omicidio-suicidio: i loro cadaveri sono stati trovati su due poltrone, uno accanto all’altro. A dare l’allarme sono stati i parenti della coppia, preoccupati perché i due anziani non rispondevano al telefono. Lei ...

Torino - anziano Uccide la moglie e poi si toglie la vita : Torino, anziano uccide la moglie e poi si toglie la vita La donna era gravemente malata. Continua a leggere L'articolo Torino, anziano uccide la moglie e poi si toglie la vita proviene da NewsGo.

TORINO - SPARA ALLA MOGLIE E SI Uccide/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : da donna soffriva di Alzheimer : TORINO, UCCIDE la MOGLIE e si SPARA: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato ALLA malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Torino - Uccide la moglie e si spara : 16.05 Un uomo di 90 anni ha sparato e ucciso la moglie, di 88 anni e malata di Alzheimer, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Il nuovo caso di omicidio-suicidio è avvenuto a Torino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I corpi senza vita dei coniugi sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone.

Omicidio suicidio a Torino : spara alla moglie e poi si Uccide : Omicidio suicidio a Torino: spara alla moglie e poi si uccide I corpi di una coppia di anziani sono stati ritrovati nel salone di una casa del quartiere di Borgo Vittoria. Ancora nessuna ipotesi sul movente Parole chiave: Torino ...

Torino - spara alla moglie e poi si Uccide - : I corpi di una coppia di anziani sono stati ritrovati nel salone di una casa del quartiere di Borgo Vittoria. Ancora nessuna ipotesi sul movente

Torino - Uccide la moglie e si spara/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : corpi trovati seduti vicini : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:18:00 GMT)

Spara alla moglie e si Uccide : omicidio-suicidio tra due anziani a Torino : Sono stati trovati seduti su due poltrone, l'uno accanto all'altra, i corpi dei anziani coniugi rinvenuti nel salotto della loro abitazione alla periferia del capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti compiuti dagli investigatori nell'abitazione della coppia si tratterebbe di omicidio-suicidio.Lui, 90 anni ed elettricista in pensione, avrebbe prima Sparato alla moglie, un ex commerciante 88enne, poi si sarebbe ucciso con ...

Torino - Uccide la moglie e si spara : i corpi trovati seduti uno accanto all'altro : Omicidio-suicidio a Torino, in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Un anziano ha sparato alla moglie e si è poi tolto la vita con la stessa arma. I due cadaveri, secondo le ...