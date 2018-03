Twitch annuncia Free Games with Prime | un servizio alla PlayStation Plus e Games with Gold

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018)ha deciso di lanciare, unsostanzialmente in linea conlegato ain abbonamento incluso all'interno del pacchetto Amazon(€19,99 all'anno).Il funzionamento è piuttosto classico ed è stato spiegato in dettaglio e riportato da IGN. Gli abbonati riceveranno ogni mese un gruppo di giochi che potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi e che saranno disponibili per sempre. Il tutto a partire dgiornata di domani, 15 marzo, e dal lancio di una prima ondata di 5 giochi.Nel caso in cui non siate ancora abbonati vi ricordiamo che attraverso il seguente link potete usufruire di un mese di prova gratuito ad ad Amazon