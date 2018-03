Tutti i trucchi | i siti e le app che ti fanno risparmiare su Amazon

wired

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Persuti serve un po’ di pazienza, preparazione per studiare le promozioni che si ripetono ogni anno, studio dei cataloghi dei produttori desiderati e un pizzico di buona sorte per scovare lo sconto giusto nel momento giusto. Ma non devi sottovalutare gli strumenti che ti consentono scoprire se un prezzo esposto è quello più basso di sempre così come per ricevere notifiche quanto un prodotto raggiunge il budget che ti eri prefissato. D’altra parte, è stato stimato checambi ogni giorno circa 2 milioni di prezzi di prodotti in catalogo. Tracciatori e radar di prezzi diIniziamo con una selezione dei migliorioppure di applicazioni che hanno come obiettivo quello di tracciare i prezzi dei prodotti persuavvertendo in tempo reale e tempestivamente l’utente. Abbiamo scelto naturalmente solo quelli che prendono in ...