Turista partorisce in mare | le foto fanno il giro del web

today

: «Turista russa partorisce nel Mar Rosso»: l’incredibile sequenza è virale - Corriere : «Turista russa partorisce nel Mar Rosso»: l’incredibile sequenza è virale - LiveSicilia : L’emozionante sequenza d’immagini è stata catturata da una giovane egiziana che si trovava affacciata al balcone... -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Un parto straordinario, raccontato in una incredibile sequenza digrafie, che in pochi giorni hanno fatto ildi tutti i social network. Le immagini in questione sono state scattate e postate su