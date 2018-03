Tumori | ogni giorno 200 nuovi casi dovuti a un vizio che deve essere combattuto

meteoweb.eu

: Etg - Tumori del polmone, a Como ogni anno 200 nuovi casi: - espansionetv : Etg - Tumori del polmone, a Como ogni anno 200 nuovi casi: - maria_rosa88 : RT @sandyy15: Pasqua rappresenta per l’ @AIL_Onlus un appuntamento fondamentale per finanziare la ricerca contro i tumori del sangue. Ogni… - Spicaandrea1 : @Adry1969_18 No la mia palestra è stata dichiarata ' amici dei bambini dell'istituto tumori ' parte degli incassi v… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Praticare più sport puòun’arma in più per sconfiggere gravi malattie come il cancro. In Italia200 neoplasie potrebberoevitate attraverso l’attività fisica. La sedentarietà, infatti, è un fattore di rischio oncologico estremamente pericoloso e sottovalutato che provoca il 20% di tutti i. Per questo la Fondazione Insieme Contro il Cancro e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) lanciano la campagna nazionale Con il Pallone della Salute Prendiamo a Calci il Cancro. Il primo evento si terrà il prossimo 18 marzo in ocone delle iniziative per i festeggiamenti del 120° compleanno della FIGC. In 20 piazze verranno allestiti dei gazebo dove si potrà fare una donazione e ricevere i “palloni della salute”. Con i ricavi saranno finanziati progetti di ricerca e di educazione alla prevenzione primaria dei. E’ prevista anche la presenza di giovani ...