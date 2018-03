Trump lancia l' esercito spaziale | Tra pochi anni andremo su Marte

Clima - Accordo di Parigi : Macron lancia frecciata a Trump : Il presidente francese Emmanuel Macron si trova oggi a New Delhi, in occasione dell’inaugurazione dell’Alleanza Solare Internazionale: Macron ha lanciato una frecciata al presidente USA Trump, ribadendo che lui, il premier indiano Narendra Modi e molti leader mondiali rispetteranno l’Accordo di Parigi per il bene dell’umanità. lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, l’Alleanza ha ottenuto ...

Dazi - Trump rilancia : “Giù orribili barriere dell’Unione Europea o tassiamo le auto” : Trump tira dritto sui Dazi. Né l’appello di Cecilia Malmstroem, nemmeno il pressing del Giappone, neanche la telefonata con Emmanuel Macron, fanno ricredere il presidente degli Stati Uniti sul neo-protezionismo. Anzi, dopo la giornata di incontri a Bruxelles tra Usa, Unione Europea e Giappone, l’inquilino della Casa Bianca rilancia e minaccia di tassare le auto europee ed altri prodotti se i Paesi Ue non abbasseranno le loro barriere ...

Nord Corea - Trump lancia segnali distensivi : 'Credo a impegno Kim di sospendere test missili' : Trump si fida dell'impegno di Pyongyang di sospendere i test missilistici che accompagnava l'invito di Kim ad un incontro. "La Nord Corea non ha condotto test dal 28 novembre e si è impegnata a non ...

Trump pronto a lanciare nuovi dazi - Canada e Messico forse esclusi : ... che il presidente americano eviti il peggiore degli scenari da lui stesso paventato ossia l'introduzione di tariffe del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio in arrivo da tutto il mondo. Senza ...

Dazi - Trump rilancia. Ue : pronte contromisure : I Dazi sull'acciaio verranno aumentati del 25%, quelli sull'alluminio del 10% conferma il presidente statunitense. In disaccordo il suo consigliere economico che minaccia le dimissioni; decisione ...

Trump non molla e rilancia dazi sulle auto europee : Roma, 3 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca l'Unione europea sul mercato delle auto: 'Se l'Ue vuole aumentare ulteriormente le tariffe, già pesanti, e le barriere ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Ponti - strade e anche il muro : ecco il piano di Donald Trump per rilanciare l'America (in deficit) : Tagli ad ambiente e sanità e più fondi per le spese militari e per il muro con il Messico: il budget della Casa Bianca per il 2019 è una proposta da 4,4 trilioni di dollari che dovrà ora passare il vaglio del Congresso: il grande piano di investimenti prevede un raddoppio del deficit, che arriva a sfiorare i mille miliardi

Trump lancia le 'mini nuke' e sfida la Russia : ... nella necessità di avere un deterrente verso l'uso delle armi più distruttive del mondo e nell'impegno da parte del nostro paese alla non proliferazione nucleare". È la prima volta dal 2010 che l'...

Donald Trump lancia le "mini nuke" e sfida la Russia : The Donald segue le orme di Ronnie. Il tycoon miliardario torna indietro di 37 anni e fa sua la lezione dell'attore diventato uno dei presidenti che hanno rivoluzionato il quadro internazionale: Ronald Reagan. Allora, con la decisione di posizionare in Europa i Cruise e i Pershing 2, il presidente Usa costrinse l'Urss a una corsa al riarmo che contribuì alla fine dell'impero sovietico, il cui comatoso stato economico non resse ad una ...

Donald Trump lancia “un’America sicura - forte e orgogliosa” : “Un’America sicura, forte e orgogliosa”. E’ quella che vuole Donald Trump. Lo ha rivendicato nel suo discorso sullo Stato dell’Unione. L’intervento

Trump lancia appello unità a americani : 05.03 Negli Usa si è concluso il primo discorso del presidente Trump sullo Stato dell'Unione, l'appuntamento annuale davanti al Congresso a camere riunite. Trump ha lanciato un appello all'unità invitando gli americani, a "mettere da parte le differenze" e a "cercare un terreno comune", ha rivendicato i buoni risultati economici,"eliminati accordi commerciali iniqui. Sull'immigrazione ha rilanciato il suo piano:approvatelo, Ha parlato di ...

Twitter ha calcolato quante volte Trump è stato rilanciato da account falsi - ma sono 'russi'? : Ma il collegamento con il mondo politico russo e più in generale la versione di Twitter non convince tutti. Marco Camisani Calzolari, docente di Comunicazione digitale e fake news all'Università ...

Servono più Trump al mondo. Salvini lancia i dazi a difesa del made in Italy : "Sta mantenendo tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Ha vinto le elezioni dicendo prima l'America e difende le aziende e gli operai americani. Anzi, averne di Trump". Per Matteo Salvini le politiche portate avanti da leader come Donald Trump e Vladimir Putin andrebbero importate anche in Italia. "Entrambi - spiega durante il faccia a faccia con Giovanni Minoli su La7 - difendono la loro ...