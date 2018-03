Trump | gli effetti della visita del presidente al ' suo' muro

Corea del Nord - gli errori di Trump e lo spettro dormiente della guerra Video : #Donald Trump incontrera' dunque il dittatore NordCoreano #Kim Jong-un? Fino a questo momento siamo fermi all'invito giunto da Pyongyang ed al presidente degli Stati Uniti che, dopo qualche dichiarazione contraddittoria, ha reso noto di fidarsi della controparte [Video] in merito all'impegno di non procedere con nuove provocazioni missilistiche in questi mesi che precedono l'atteso bilaterale. Visto che Kim ha messo in quarantena i suoi missili, ...

Trump – Tillerson - l’amore mai nato tra il presidente e l’uomo dell’establishment (che gli dava del “coglione”) : La notizia del licenziamento ha raggiunto Rex Tillerson durante un viaggio di lavoro in Nigeria. Come ha detto un suo portovoce, il segretario di stato “non ne sapeva nulla”. La stessa sorpresa è stata manifestata, nelle ultime ore, da molti funzionari del Dipartimento di Stato e delle agenzie che si occupano di sicurezza nazionale. Sorprende quindi la tempistica dell’allontanamento di Tillerson; certo non la sostanza. Da tempo, molti mesi, si ...

Trump caccia Tillerson e sceglie Pompeo : 14.16 Il presidente americano Trump ha deciso di congedare l'attuale segretario di Stato Rex Tillerson e di sostituirlo con il capo della Cia,Mike Pompeo. La conferma alla notizia riportata dal Washington Post arriva con un tweet dello stesso Trump, in cui ringrazia anche Tillerson per il servizio reso. Al posto di Pompeo al vertice della Cia andrà Gina Haspel, prima donna a ricoprire questo incarico.

Dazi - Trump non cambia idea «Manteniamo grandi gli Usa» : «I provvedimenti che si basano sulle rappresaglie non servono gli interessi di nessuna nazione», ha detto il ministro giapponese dell'Economia e del Commercio Hiroshige Seko, ritenendo che sia più ...

Streaming illegale - anche Trump si scaglia contro la nuova forma di pirateria : I relatori hanno messo in luce l'evoluzione della pirateria online, oggigiorno rappresentata principalmente dallo Streaming illegale. L'ultima conferma di questa tendenza è stata la rivolta sul web ...

Spector : "i videogiochi violenti del video mostrato da Trump? Gli sviluppatori dovrebbero vergognarsi" : Vi abbiamo parlato dell'incontro incentrato sui videogiochi violenti tra il presidente USA, Donald Trump, e diversi rappresentanti dell'industria videoludica e vi abbiamo anche mostrato il video con cui Trump ha sostanzialmente aperto questo meeting. Proprio il video in questione, le scene mostrate e i giochi a cui appartengono sono al centro di una sorta di dibattito nato da un tweet pubblicato da Warren Spector.Per chi tra voi non lo ...

La stangata sulle famiglie italiane dopo la mossa di Trump : cosa succederà ai prezzi dei prodotti di largo consumo : E' guerra sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti dopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio. Una misura definita dal ...

Tolleranza zero contro gli spacciatori - Trump chiede - ancora - la pena di morte : "Potrei lasciare l'incontro velocemente, o potremmo sederci e fare il più grande accordo per il mondo e per tutti questi paesi, inclusa la Corea del Nord, ed è francamente quello che spero accada". ...

Dazi - l’Unione Europea agli Usa : “Siamo partner commerciali - escludeteci”. Ma Trump insiste con Macron : “Necessari” : L’Unione Europea ha chiesto agli Stati Uniti di “essere esclusa” dai Dazi voluti da Donald Trump, che però in una telefonata con Emmanuel Macron ha definito la decisione “necessaria e appropriata”. La commissaria Ue al commercio, Cecilia Malmstroem, al termine di un incontro a Bruxelles con il ministro giapponese Seko e il rappresentante Usa al commercio, Lighthizer, ha spiegato di aver “avuto un confronto ...

Dazi - l'Unione europea agli Usa : «Siamo partner - escludeteci». Trump : «Misura necessaria» : l'Unione europea chiede agli Stati Uniti di essere esclusa dai Dazi che l'amministrazione Trump ha appena varato, dando di fatto inizio a una «guerra commerciale». «Ho avuto un confronto franco con ...