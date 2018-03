Trump e l'immigrazione in America : Abbiamo appena votato e, sicuramente, uno dei partiti vincitori di quest'ultima elezione, ha basato la sua campagna politica facendo pressione su questo tema, l'immigrazione. Dall'altra parte dell'oceano il tema dell'immigrazione viene affrontato attraverso leggi e provvedimenti federali adottati per contrastare altre leggi. Il tutto si condensa in uno scontro che vede sotto accusa il governatore dello stato più popoloso degli stati uniti. Stati ...

Leggi immigrazione : Trump contro la California che protegge gli immigrati : Il dipartimento della Giustizia ha deciso infatti di fare causa allo Stato più popoloso dell'Unione che si oppone alle politiche del presidente repubblicano in fatto di repressione degli immigrati illegali

Immigrazione - il governo Trump fa causa alla California : 'Ci sabota' : Il Dipartimento di giustizia americano ha intentato una causa alla California e al suo governatore, democratico Jerry Brown. L'accusa è quella di essersi opposti a Trump in tema di Immigrazione ...

Trump vuole abolire in pubblico la legge sull'immigrazione che sfrutta in privato : Due pesi e due misure. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è finito al centro dell'attenzione dei media per la notizia che i genitori sloveni della sua terza ed ultima moglie, Melania, sono diventati residenti permanenti negli Stati Uniti grazie alla legge sulle riunificazioni familiari. Lo stesso provvedimento che Trump vuole abolire e che ha battezzato "la catena dell'immigrazione"."Posso confermare che i genitori della ...

Immigrazione ed economia : cosa aspettarsi dal discorso di Trump : New York, 30 gen. , askanews, Questa sera , le 3 di domani mattina in Italia, , Donald Trump pronuncerà il suo primo discorso sullo stato dell'Unione, la consueta relazione annuale del presidente ...

Immigrazione ed economia : cosa aspettarsi dal discorso di Trump sullo stato dell'Unione : Sarà, senza dubbio, l'occasione per magnificare i risultati conseguiti nel suo primo anno alla Casa Bianca, a partire dalla riforma fiscale e da un'economia in crescita, anche se non solo grazie a ...

Trump mette in scacco i democratici con un piano per la riforma dell’immigrazione : La Casa Bianca ha presentato un piano per la riforma dell’immigrazione che metterà in imbarazzo i democratici. Il testo infatti prevede di salvare dalla deportazione i “dreamers”, cioè gli illegali portati negli Usa dai genitori quando erano minorenni, e anzi offre un percorso verso la cittadinanza per 1,8 milioni di essi. Pero’ in cambio chiede 25...

Trump "chiude" a immigrazione da Africa e Haiti : "Basta accogliere gente da questo cesso di paesi" : Un'espressione volgare quella di 'shithole countries' usata dal presidente e che subito ha scatenato furiose polemiche.Trump si sarebbe spinto anche oltre: gli Stati Uniti dovrebbero attirare piu' immigrati da paesi come la Norvegia.

Usa - Trump : senza muro no ad accordo su immigrazione : Non firmerò alcun accordo sull'immigrazione senza il muro ". Così Donald Trump parlando della presunta intesa raggiunta con repubblicani e democratici per lavorare ad una legge che includa la ...

Un giudice ha dato torto a Trump sull’immigrazione : In particolare sul programma per proteggere gli stranieri arrivati da piccoli negli Stati Uniti, di cui Trump aveva annunciato la fine The post Un giudice ha dato torto a Trump sull’immigrazione appeared first on Il Post.

Nuovo schiaffo a Donald Trump immigrazione - stop del giudice Bloccato il programma sui 'dreamer' : Nuovo schiaffo a Donald Trump sull'Immigrazione. Un giudice di San Francisco ha Bloccato temporaneamente la decisione dell'amministrazione Trump di interrompere il Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals), il programma che tutela i 'dreamer', 800.000 immigrati portati negli Usa da Bambini da genitori clandestini. Segui su affaritaliani.it

