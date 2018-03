Trump | “Avremo forze armate nello spazio Molto presto andremo su Marte”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In occasione della visita alla base militare Miramar, a San Diego, il presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato: “Avremo. Che grande idea!“, dice rivolgendosi ai marine radunati nella Air Station californiana. “La mia nuova strategia nazionale riconosce locon un terreno di guerra proprio come la terra, l’aria e il mare“. “Abbiamo l’Air Force, avremo la Space Force“. “su Marte. Non stareste andando su Marte se avesse vinto la mia avversaria. Ve lo dico io, non potreste nemmeno pensarci“, ha detto riferendosi Hillary Clinton. Nonostante le affermazioni di, si ricordi che gli Stati Uniti sono vincolati dall’Outer Space Treaty, il trattato firmato nel 1967 che proibisce l’esecuzione di test e la realizzazione di strutture militari sulla Luna o su ...