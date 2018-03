Trump ancora pronto a nuovi dazi Nel mirino i prodotti cinesi

Tolleranza zero contro gli spacciatori - Trump chiede - ancora - la pena di morte : "Potrei lasciare l'incontro velocemente, o potremmo sederci e fare il più grande accordo per il mondo e per tutti questi paesi, inclusa la Corea del Nord, ed è francamente quello che spero accada". ...

Trump minaccia ancora l'Ue : Abbassate i dazi o tasseremo le vostre auto : ... tassati rispettivamente al 25% e al 10%, su tutti i paesi del mondo ad eccezione di Canada e Messico. Le nuove misure, che diventeranno effettive dal prossimo 23 marzo, avranno un impatto ...

La gaffe di Trump con l'operaio : "Tuo padre ti guarda dall'alto - è orgoglioso di te". E lui : "Ma è ancora vivo" : Donald Trump scivola sull'acciaio. Nella conferenza stampa di presentazione della legge sui dazi sull'importazione di acciaio e alluminio, il presidente americano lascia la parola agli addetti al settore. Dopo il racconto di un operaio, Trump commenta: "Tuo padre Herman ti guarda dall'alto, è orgoglioso di te". L'uomo, in visibile imbarazzo, si affretta a correggerlo: "È ancora vivo". Tra le risate dei presenti, The Donald se la ...

Oscar 2018 - Hollywood sfida Trump e premia ancora il Messico e i latinos. Del Toro : “Sono un immigrato anche io” : Il gigante buono che sfida Trump. “Sono un immigrato anche io”. Guillermo del Toro è il corpo strabordante ma empatico che incarna il sintomo contro un’emergenza americana ad effetto domino. Forse anche per la nuova Italia di Salvini, oggi, sarebbe un intruso d’onore. La 90ma volta dell’Academy si è consumata così nel segno della “inclusion” che dopo gli onori black (Moonlight lo scorso anno) ha celebrato i latinos e i loro corpi. E il Messico ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Russiagate - Mueller indaga ancora su Kuschner. Si stringe il cerchio intorno a Trump : Non si ferma Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate. Ora punta i fari su Jared Kushner, genero e fidato consigliere del presidente Trump. Ne parla la Cnn, chiarendo che l’attenzione di Mueller si focalizza sul tentativo di Kushner di assicurarsi fondi esteri (non solo russi) per la sua società di real estate. Tentativo fatto durante la fase di transizione, subito dopo l’elezione di Trump.Kushner era ...

Trump attacca ancora l'Fbi Ma i dem : «Non cacci Mueller» : «Se il presidente adotta questa misura estrema, il licenziamento degli alti responsabili del Russiagate, temo che questo farebbe scattare uno scontro di cui l'America non ha bisogno». Le parole del ...

Gli Stati Uniti ancora contro Bashar al-Assad : "Usa nuove armi chimiche - Trump è pronto ad agire" : Il regime siriano sta sviluppando e producendo nuove armi chimiche. L'allarme arriva da Washington, e a lanciarlo sono alcuni alti funzionari dell'amministrazione Trump che nel corso di un briefing inviano un chiaro monito a Damasco. Un monito che arriva direttamente dalla Casa Bianca: gli Stati Uniti, se necessario, sono pronti a una nuova azione militare in Siria, con una potenza di fuoco maggiore rispetto alla scorsa primavera.Era lo scorso ...

La prima volta di Trump allo State of the Union. Democratiche in nero per il #MeToo e una Melania presente - ma ancora 'infuriata' : ... a cominciare dalla leader Nancy Pelosi, si vestiranno in total black in segno di "solidarietà con le vittime di molestie e violenze sessuali ad Hollywood, nella politica, nell'esercito e all'...

La prima volta di Trump allo State of the Union. Democratiche in nero per il #MeToo e una Melania presente - ma ancora "infuriata" : Occhi puntati sui dreamers, sulle Democratiche Usa vestite in nero in solidarietà a #MeToo e sulle espressioni facciali di Melania Trump, che stasera ricomparirà al fianco del marito per la prima volta dopo le rivelazioni del Wall Street Journal sull'assegno da 130mila dollari versato a una pornostar per convincerla a non rendere pubblica la loro relazione. Il primo discorso di Donald Trump sullo Stato dell'Unione (alle 9 pm ...

ROSSANO RUBICONDI/ "Amo ancora Ivana Trump e voglio un figlio. Non ci siamo mai lasciati" (Storie Italiane) : ROSSANO RUBICONDI: il 45enne italiano, ospite di Eleonora Daniele a Storie Vere, ha parlato della sua relazione con Ivana Trump. I due stanno ancora insieme!

Ancora fango su Donald Trump : pagò il silenzio di una pornodiva Video : A rivelare la notizia è stato il Wall Street Journal: Michael Cohen, legale personale di #Donald Trump, avrebbe dato 130mila dollari alla pornostar Stephanie Clifford, in arte #Stormy Daniels, in cambio di silenzio. La pornodiva avrebbe, infatti, intrattenuto una relazione nel 2006 con il futuro Presidente degli Stati Uniti [Video] ed avrebbe incontrato il Tycoon più di qualche volta nell'ottobre del 2016. La relazione Il Wall Street Journal ha ...

