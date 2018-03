Truffa delle finte ereditiere a Roma : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Individuavano sui social o all’interno di negozi le loro vittime, ammaliandole con il loro affetto, per poi raggirarle. Due donne, madre e figlia, di 44 e 26 anni, avevano studiato un modo veramente efficace per Truffare le loro prede e farsi consegnare i risparmi di una vita ma sono state scoperte dalla polizia di Frascati, alle porte di Roma.Con un uomo, in particolare, era nato in tal modo un legame ...

Elezioni - la Truffa delle quote rosa : così i partiti aggirano il Rosatellum. E nei collegi sicuri trionfano gli uomini : La legge c’è e i partiti sanno già come aggirarla. Le quote rosa introdotte dal rosatellum volevano garantire equilibrio nei due rami del Parlamento, attraverso alcune regole: soglia massima del 60% di candidature per entrambi i generi all’uninominale e alternanza uomo/donna al plurinominale, dove anche in questo caso nessuno dei due generi può essere capolista oltre il 60%. Regole che per la Camera valgono su base nazionale e per il ...

Agenzia delle Entrate : come riconoscere la nuova email Truffa : I tentativi di phishing ai danni di ignari utenti sono all’ordine del giorno. Ormai le email truffa che cercano di rubare dati sensibili o ancor peggio carte di credito arrivano alla velocità della luce. L’ultimo caso segnalato riguarda delle email fasulle inviate dall’Agenzia delle Entrate ma ovviamente non si tratta affatto di posta elettronica proveniente dal fisco ma di virus informatici. E’ stata proprio l’Agenzia delle Entrate a comunicare ...

La Polizia di Stato avverte : la Truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa : Con un post sulla pagina Facebook Una vita da social, lo staff della Polizia di Stato è tornata ad occuparsi di una truffa molto diffusa e che colpisce tanti utenti mobile, avendo come protagonista principale il cellulare. Ecco come difendersi e cosa fare se si è vittime del raggiro L'articolo La Polizia di Stato avverte: la truffa delle chiamate dall’estero è molto diffusa è Stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.