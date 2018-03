Troppi squilli di cellulare | Raoul Bova lascia il palco Ecco cos' è accaduto

RAOUL BOVA / Troppi squilli in teatro - l'attore lascia la scena : "una scelta di rispetto per il mio lavoro" : RAOUL BOVA , disturbato dagli squilli dei cellulari, lascoa lo spettacolo con Chiara Francini che resta da sola sul palco. l'attore svela i motivi della sua decisione.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Raoul Bova furioso lascia il palcoscenico : "Troppi squilli di cellulare" : Raoul Bova sdegnato sul palco del Teatro Metropolitan di Catania. Il motivo? Qualche cellulare di troppo e troppi trilli a disturbare la messa in scena di Due, spettacolo interpretato dal bell'attore e dalla collega Chiara Francini.I cellulari, non spenti, hanno disturbato la piéce tanto da richiedere l'intervento del produttore dello spettacolo e da far in modo che Bova, davvero seccato, non rientrasse sul palco a raccogliere gli ...