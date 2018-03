Trentino | i Ledro Mountain Chalets in legno d’abete e larice | una dimensione naturale ed

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Una valle ornata di boschi e immersa tra il Lago di Garda e le Dolomiti del Brenta, in cuidie dicompongono un paesaggio fiabesco. Sono la reinterpretazione dei vecchi masi di montagna e rispecchiano l’essenza della Valle di, in, dove la natura è custodita come il bene più prezioso.è questo, un luogo in cui l’ambientesi vive dentro e fuori, tra i caldi interni interamente fatti die lo spettacolo degli alberi, delle cime verdeggianti che si aprono allo sguardo intorno. Unaancestrale, che richiama il tempo in cui lungo il ruscello che si ricollega al Lago disorgevano tanti fienili dotati di mulini a ruota, che lavoravano il grano per produrre farina. Non a caso, la splendida radura in cui si trovano iè chiamata la Valle dei Mulini, nella frazione di Bezzecca ...