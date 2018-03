Trenitalia | a Verona arrivano i nuovi treni Pop e Rock

liberoquotidiano

: Nuova stazione: Verona Arena-Bra, citofonare Sovrintendenza #trenitalia #rock&pop #villaggio… - Mariobasket : Nuova stazione: Verona Arena-Bra, citofonare Sovrintendenza #trenitalia #rock&pop #villaggio… - lisacorallo : RT @Mariagrr94r4: E comunque Trenitalia dovrebbe con un comunicato ufficiale impedire al Signor. Serpa Mario di lasciare Verona, cioè casa,… - vale290196 : RT @Mariagrr94r4: E comunque Trenitalia dovrebbe con un comunicato ufficiale impedire al Signor. Serpa Mario di lasciare Verona, cioè casa,… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018), 14 mar. (AdnKronos) - Ammirare iPop ema soprattutto salire a bordo dei modelli in scala reale (1:1) per conoscerne e apprezzarne nel dettaglio le caratteristiche: dalla cabine di guida aisedili, oltre a poter costruire virtualmente un treno su misura, grazie a un co