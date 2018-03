Trapelano Operatori italiani di Rainbow Six Siege | abilità olografiche e dettagli

optimaitalia

: Trapelano Operatori italiani di #RainbowSixSiege, abilità olografiche e dettagli - OptiMagazine : Trapelano Operatori italiani di #RainbowSixSiege, abilità olografiche e dettagli -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Sono trapelate nuove informazioni sui nuovidiSix. Due post su Reddit apparsi ieri sera in successione hanno finalmente offerto piùsugli attesissimi. Ecco cosa bisogna sapere riguardo questi nuovidiSixOperazione Chimera, tenendo conto che per ora si tratta di indiscrezioni e niente è stato ancora confermato da parte di Ubisoft.https://www.youtube.com/watch?v=qU0Hp2CaLQINel primo post su Reddit si apprenderebbe il nome del primo Operatore italiano: "Bersaglio", anche se a noi questo nome sembra molto strano, anche se si vede nell'immagine in alto. Tutto a più senso in realtà una volta che si legge il secondo post, che fornisce informazioni prese direttamente dal client grazie ai dataminer.Le informazioni puntano a due nuovi gadget, chiamati in inglese BulletproofCamera e DecoyProjectile. ...