Trapani : anziani maltrattati in casa di riposo abusiva - arrestata coppia : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Violenze fisiche e psicologiche e medicinali somministrati senza alcun controllo medico. Con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti ed abbandono di persone incapaci, oltre che per esercizio abusivo della professione sanitaria la Guardia di finanza di Trapani ha arrestato due coniugi che gestivano nella propria abitazione a Nubia, frazione di Paceco (Trapani) una casa di riposo per anziani ...

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (3) : (AdnKronos) - Per il gip Brignone non bastavano gli arresti domiciliari per i quattro indagati, perché da casa avrebbero potuto "influenzare le fonti dichiarative. Oltre a ciò, la crudeltà ampiamente dimostrata non consente di confidare nel fatto che gli indagati si asterranno dal commettere reati d

Trapani : casa di riposo lager per anziani - arrestati verso il processo (2) : (AdnKronos) - Due operatori, senza sapere di essere ascoltati dalle cimici, parlando di una povera anziana incontinente che continuava a sporcarsi dicevano: "Come si deve fare con questa pazza? Gli si mette un tappo nel culo". E l'altro: "Io oggi non gli do da mangiare, per me può morire". In un alt