Traffico di droga | sequestrati 2mila chili di stupefacenti | organizzazione smantellata

Traffico droga dall'Albania - 43 arresti a Bari : Due potenti organizzazioni gestivano un Traffico internazionale di stupefacenti dai Balcani all'Italia. Impeganti nell'operazione oltre 200 uomini della Dia - L'inchiesta nasce nel 2016, partendo dai ...

Traffico internazionale di droga : 43 arresti tra Albania e Italia - : L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia

Traffico internazionale di droga : 43 arresti tra Albania e Italia : Traffico internazionale di droga: 43 arresti tra Albania e Italia L'operazione, coordinata dalla Dia di Bari, ha permesso di sgominare due organizzazioni criminali. Nel corso delle indagini sono stati intercettati scafi partiti dall'Albania e sbarcati in Puglia Parole chiave: ...

Droga : Gdf Pavia smantella Traffico internazionale - 24 arresti : Milano, 14 mar. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico stanno conducendo un’operazione per smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere in Lombardia, Calabria e Puglia. I reati contestati sono traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ...

Droga : Gdf Pavia smantella Traffico internazionale - 24 arresti : Milano, 14 mar. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Pavia e gli uomini dello Scico stanno conducendo un'operazione per smantellare un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti e alle rapine attiva in tutta Italia. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare

Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per Traffico di droga : La polizia della Slovacchia ha arrestato Antonino Vadalà, un imprenditore italiano il cui nome era finito nelle inchieste del giornalista slovacco Ján Kuciak, ucciso il mese scorso insieme alla sua fidanzata, probabilmente a causa del suo lavoro investigativo. Vadalà, ha The post Un imprenditore italiano finito nelle inchieste del giornalista slovacco ucciso è stato arrestato per traffico di droga appeared first on Il Post.

Pavia - 24 arresti per Traffico droga : 8.12 Imponente operazione della Guardia di Finanza di Pavia e dello SCICO (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata) contro un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti ed alle rapine operante sull'intero territorio nazionale. Arrestate 24 persone, tra Lombardia, Calabria e Puglia. Sequestrati beni mobili ed immobili per oltre 2 milioni di euro.I reati contestati, traffico internazionale di ...

Pavia. Traffico internazionale di droga 24 arresti : I Carabinieri di Pavia e dello Scico sono stati impegnati dall’alba di oggi in un’operazione contro un’organizzazione criminale. La banda

E' omonimo di un narcos e va in carcere per Traffico di droga : risarcito con 130mila euro : Per un errore nell'identificazione di un intercettato, finisce dietro le sbarre un serbo figlio di un procuratore di Sarajevo e sposato con la figlia di un ex primo ministro. L'accusa, pesantissima, è di traffico...

E’ omonimo di un narcos e sconta 17 mesi in carcere per Traffico di droga : risarcito con 130mila euro : E’ omonimo di un narcos e sconta 17 mesi in carcere per traffico di droga: risarcito con 130mila euro Nome e data di nascita coincidevano con il ricercato, ma la nazionalità e il numero del passaporto erano diversi. Per l’errore di persona il difensore aveva chiesto 300mila euro Continua a leggere L'articolo E’ omonimo di un narcos e sconta 17 mesi in carcere per traffico di droga: risarcito con 130mila euro proviene da NewsGo.

E' omonimo di un narcos e sconta 17 mesi in carcere per Traffico di droga : risarcito con 130mila euro : Accusato di traffico internazionale di droga resta in carcere 17 mesi, con una condanna in primo grado di 6 anni e mezzo, prima che gli venga riconosciuto lo scambio di persona. E' la disavventura ...

Traffico e spaccio di droga a Roma est 39 arresti : Nuovo blitz antidroga nella Capitale. La maxi operazione è stata condotta dai Carabinieri a Roma. In totale sono state arrestate

Pula : un fermo per Traffico di droga : I carabinieri all'interno del servizio volto al contrasto ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti nel comune di Pula, hanno eseguito perquisizioni personali e domiciliari ...

Traffico internazionale di droga - 16 arresti : TRENTO. Un vasto Traffico di sostanze stupefacenti gestito da un'organizzazione criminale transnazionale che operava in Italia, Bosnia, Slovenia e Croazia è stato scoperto dalla polizia di Trento, che ...