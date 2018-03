Tottenham | Kane ko per sei settimane | salterà l' Italia

Tottenham - sospiro di sollievo : Kane out 'solo' 6 settimane : LONDRA , Inghilterra, - Harry Kane dovrà restare lontano dai campi per sei settimane. L'infortunio alla caviglia destra patito lo scorso weekend dall'attaccante del Tottenham nel match contro il ...

Tottenham - infortunio alla caviglia per Kane : torna ad aprile e salta l'Italia : Tegola Harry Kane: starà fuori fino ad aprile. Stop previsto di circa un mese per l'attaccante del Tottenham, che, in seguito a uno scontro con il portiere del Bournemouth Asmir Begovic, ha rimediato ...

Kane - infortunio alla caviglia : Tottenham e Inghilterra in ansia. Mondiale a rischio? : L'Inghilterra è con il fiato sospeso. Domenica infatti, nel corso del match tra Bournemouth e Tottenham, Harry Kane si è infortunato alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con il portiere ...

Champions - Tottenham-Juventus : Kane - i numeri del bomber inglese : Per continuare il suo cammino in Champions League la Juventus dovrà giocare al meglio delle proprie capacità contro il Tottenham, in quella che sembra una vera e propria sfida al nemico pubblico ...

Tottenham-Juve - Kane : 'Noi favoriti? Giocheremo senza fare calcoli' : Da underdogs a favoriti per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, Harry Kane scommette sul Tottenham a due giorni dal ritorno contro la Juventus: 'Giocheremo per vincere'. '...

Champions League - Tottenham-Juventus - Kane : "Loro fra i più forti in Europa" : Il bomber degli Spurs elogia la Signora, ma avverte: "Siamo in ottima forma. Passare il turno sarebbe un'affermazione enorme". Intanto Higuain viaggia verso la convocazione

Tottenham-Juventus - Kane : 'Niente calcoli - giochiamo per vincere' : "Ci sarà un'atmosfera incredibile" Una notta tutta da vivere con una grande posta in palio e la volontà di regalare un grande spettacolo a tutto il mondo. In uno stadio che si annuncia pieno in ogni ...

Tottenham - Kane : 'La Juventus è ancora una delle migliori d'Europa' : TORINO - ' Probabilmente non eravamo i favoriti prima, ma dopo la prestazione dello Stadium le persone ci guardano in maniera diversa e dicono che dovremmo passare '. Harry Kane presenta così la ...

Tottenham - Kane come Drogba : record nei derby di Londra. Messaggio alla Juve : Kane come Shearer, e poi Kane meglio di Shearer. Kane come Messi, e poi Kane meglio di Messi. C'è ora un nuovo capitolo in questo continuo gioco di record che insegue in ogni partita l'attaccante del ...

Crystal Palace-Tottenham 0-1 - Kane salva gli Spurs nel finale. GOL E HIGHLIGHTS : Crystal Palace-Tottenham 0-1 89' Kane TABELLINO Crystal Palace , 4-3-3, : Hennessey; Bissaka, Fosu-Mensah, Tomkins , 85' Delaney, , Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Riedewald; Townsend , 87' Chung-...

Pagelle/ Juventus-Tottenham (2-2) : i voti della partita. Alli e Kane - che show! (Champions League ottavi) : Pagelle Juventus Tottenham: i voti a tutti i protagonisti della partita di Champions League. Primo atto degli ottavi di finale all'Allianz Stadium, gara già importantissima per i bianconeri(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 12:08:00 GMT)

Juventus-Tottenham - le pagelle : male Pjanic e Khedira - Kane ed Eriksen super : DAVIES 5.5 : Nel penalty che commette c'è tutta l'ingenuità del mondo. Roba che non può non far arrabbiare un allenatore. Con il trascorrere dei minuti, quanto meno, non commette altri danni. DIER 6.

Champions - Juventus-Tottenham 2-2 : doppietta di Higuain - poi Kane ed Eriksen : I bianconeri partono a razzo con Higuain che segna una doppietta in 8'. Il primo gol di destro, su assist di Pjanic, il secondo su rigore , atterramento di Davies su Bernardeschi, . Gli Spurs sembrano ...

Pagelle Juventus-Tottenham 2-2 - Champions League 2018 : Higuain trascina i bianconeri - ma sbaglia un rigore! Kane e Erisken imprendibili : Fra Juventus e Tottenham finisce 2-2, nella gara di andata degli ottavi di Champions League 2017-18. Al doppio vantaggio bianconero firmato da Higuain hanno risposto Kane e Erisken. Il Tottenham, però, ha giocato meglio e meritato il pari, imponendo ai bianconeri il pareggio casalingo e segnando due reti a una squadra che non subiva gol da 15 partite. Di seguito, le Pagelle della sfida. Buffon 6: compie un miracolo su Kane, quando si era sul ...