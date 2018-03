Tottenham | infortunio alla caviglia per Kane | torna ad aprile e salta l' Italia

Kane - infortunio alla caviglia : Tottenham e Inghilterra in ansia. Mondiale a rischio? : L'Inghilterra è con il fiato sospeso. Domenica infatti, nel corso del match tra Bournemouth e Tottenham, Harry Kane si è infortunato alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con il portiere ...

Infortunio Higuain - il Pipita out anche contro la Lazio : le ultime in vista del Tottenham : Infortunio Higuain – La Juventus si prepara per la complicatissima gara di campionato contro la Lazio, si tratta di una trasferta che può essere considerata insidiosa per la corsa scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo nella gara di Coppa Italia contro l’Atalanta, i bianconeri hanno staccato il pass per la finale contro il Milan. Nel frattempo a tenere banco sono anche le condizioni dell’attaccante ...

INFORTUNIO BERNARDESCHI/ Juventus - rischia un mese di stop : salta il Tottenham? : INFORTUNIO BERNARDESCHI, Juventus news: iperestensione del ginocchio sinistro, Massimiliano Allegri in apprensione per le condizioni dell'attaccante esterno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 23:21:00 GMT)

Infortunio Khedira : cambio forzato contro il Tottenham : Infortunio Khedira, un problema ai flessori per il calciatore della Juventus, l’ennesimo guaio muscolare per il tedesco e per la squadra di Allegri. Non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, ma precauzionalmente il tecnico ha deciso di inserire Bentancur al posto di Khedira che adesso dovrà effettuare gli esami di rito per scongiurare ogni possibile lesione muscolare. Dovrebbe però trattarsi di un semplice affaticamento e ...

Infortunio Lichtsteiner - si ferma il terzino della Juve : salta Tottenham e Torino : Infortunio Lichtsteiner – Poche ore prima del fondamentale match della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Infortunio dell’ultim’ora per i bianconeri, si è fermato infatti il terzino Lichtsteiner, problema alla coscia per lo svizzero costretto a saltare sia la gara di Champions che quella di campionato contro il Torino, ...

INFORTUNIO BARZAGLI/ Risentimento muscolare al polpaccio per il difensore della Juventus : salta il Tottenham : INFORTUNIO BARZAGLI, Juventus: Risentimento muscolare per il centrale della squadra di Massimiliano Allegri che ha effettuato differenziato e non ci sarà col Tottenham domani sera.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 00:45:00 GMT)

Infortunio Barzagli : sfortuna Juventus - salta il Tottenham! E Mandzukic… : Infortunio Barzagli. Dopo la notizia del problema fisico occorso a Mandzukic ieri sera, oggi con un comunicato la Juventus annuncia che Barzagli sarà costretto a fermarsi: “La Champions si avvicina e la Juve concentra tutte le sue energie sulla prima delle due sfide contro il Tottenham, in programma martedì 13 febbraio all’Allianz Stadium. Dopo la sseduta a gruppi separati di ieri, oggi la squadra si è ricompattata, affrontando gli ...

Infortunio Matuidi : salterà il Tottenham - il comunicato della Juventus : Infortunio Matuidi – “A seguito dell’Infortunio occorso nella gara di ieri sera, il giocatore è stato sottoposto nel pomeriggio di oggi a indagini strumentali presso il J|Medical. Con le riserve legate alla precocità degli accertamenti effettuati, le indagini risultano indicative di una lesione di grado lieve-medio ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie idonee e saranno comunque necessari ulteriori ...

Infortunio Matuidi/ Juventus news - problema muscolare : il centrocampista a rischio per il Tottenham : Infortunio Matuidi, Juventus news: problema muscolare per il centrocampista, è a rischio per il Tottenham. Le ultime notizie sulle condizioni del calciatore francese in vista della Champions(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Infortunio Dybala/ Il Tottenham non è più un miraggio : la Juventus incrocia le dita : Infortunio Dybala, il Tottenham non è più un miraggio: la Juventus incrocia le dita. L’attaccante bianconero potrebbe recuperare per l’importantissimo appuntamento con gli Spurs(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:54:00 GMT)

INFORTUNIO DYBALA/ Juventus news - lesione distrattiva ai flessori della coscia : tornerà con il Tottenham? : Paulo DYBALA si è infortunato durante il match Cagliari - Juventus: per lui lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, rischia 40 giorni di stop!.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 15:02:00 GMT)