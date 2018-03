Toshiba presenta i Google Glass con Windows 10

surface-phone

: Toshiba presenta gli occhiali smart per la realtà aumentata 'dynaEdge AR' - gadget_italia : Toshiba presenta gli occhiali smart per la realtà aumentata 'dynaEdge AR' - Z_Assicurazioni : Vorrei chiedere a tutti gli ottici che immagino seguaci di @alesaib, se sia ipotizzabile un uso di questi occhiali… - Z_Assicurazioni : Toshiba presenta gli occhiali smart per il business -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) In questi giorniha annunciato un nuovo dispositivo: dynaEdge AR Smartes, gli occhiali alimentati da un Mini-PC con10 Pro. Analisi Dispositivo Il dispositivo creato dasicome una versione alternativa dei, gestita però da un Core. DynaEdge AR100 HMD (Head Mounted Display) pesa meno di 56g ed è dotato di un micro-display che fornisce l’esperienza di un display da 4.1” visto come un 14”. Fra le caratteristiche cardine troviamo: Touchpad integrato, GPS, accelerometro a tre assi e giroscopio per il tracciamento della testa. Il comparto media non è da meno: Fotocamera da 5MP Point Of View, Speaker e microfoni con doppia cancellazione del rumore. Ad alimentare il dispositivo marchiatotroviamo il mini-PC, dynaEdge DE-100 MMPC (Mobile Mini PC). Le sue dimensioni (6.5” x 3.3” x 0.8”) sono molto contenute, dando un prodotto ...