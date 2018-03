Torneo di Viareggio | l' Inter batte il Parma | decide Colidio Torino già agli ottavi

Torneo di Viareggio : Kulenovic salva la Juve - Milan ok - pari Viola : Inizia con un brivido la Viareggio Cup della Juventus. I bianconeri ringraziano la doppietta di Kulenovic e in pieno recupero rimontano il Rijeka, avanti per 2-0 dopo venticinque minuti , sorte simile ...

Primavera Juve - Pessotto : 'Vogliamo vincere il Torneo di Viareggio' : Gianluca Pessotto, general manager della Juventus Primavera , ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima dell'esordio dei bianconeri al Torneo di Viareggio. Ecco le sue parole: 'L'obiettivo è quello di fare una bella Viareggio Cup e provare a vincerla. Sarà una competizione affascinante: ...

Torneo di Viareggio : Inter a valanga con l'Apia Leichhardt. Pari Sassuolo - gioia Toro : Subito spettacolo, subito sorprese. Non mancano i colpi di scena nella giornata inaugurale della settantesima edizione della Viareggio Cup, la kermesse che mette in vetrina alcuni tra i giovani più ...

Viareggio Cup - comincia oggi il Torneo 2018 : i talenti da seguire : Prima era noto come Coppa Carnevale, poi come torneo di Viareggio, infine inglesizzato in Viareggio Cup. 70 anni di calcio in Versilia, comunque, 70 anni di giovani da lanciare su uno dei palchi più ...

Giovanili : Torneo di Viareggio - il giuramento è affidato a Federico Chiesa : ... GIRONE 3 A Forte dei Marmi , 15, Inter-Apia Leichhardt , Sili di Viterbo, A Capezzano , 15, Parma-Salernitana , Iacovacci di Latina, GIRONE 4 Alla Spezia , 17.15 diretta Rai Sport, Sampdoria-...

Torneo di Viareggio 2018 in tv : orari partite in diretta su Rai Sport : Manca ormai poco all'inizio del Torneo di Viareggio 2018, la competizione di calcio giovanile tra le più quotate in ambito europeo. A seguire gli orari delle partite che saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport, l'emittente che detiene l'esclusiva dei diritti televisivi. La Viareggio Cup arriva dopo una settimana in cui a tenere banco sarà - per ovvie ragioni - la morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina ed ex Nazionale azzurro (per ...

Del Ghingaro : 'Viareggio Cup : un Torneo che da 70 anni appartiene alla città' : Da lì nasce lo sport che accomuna, che fa crescere ». Per Del Ghingaro: « I 70 anni sono un traguardo importante, la manifestazione ha accumulato esperienza è divenuta un pilastro per il calcio ...

Torneo di Viareggio 2018 : date - gironi - squadre partecipanti e diretta tv : Numerosi gli appuntamenti calcistici in questo periodo. A Viareggio, che ha salutato il Carnevale nei giorni scorsi, nel corso delle prossime settimane ci sarà il tradizionale Torneo di calcio, che quest’anno giungerà alla sua 70ª edizione. La Viareggio Cup si svolgerà dal 12 al 28 marzo 2018 e coinvolgerà 40 squadre giovanili. Non mancheranno le società militanti nel campionato Primavera, a cui si aggiungeranno rappresentanti dai Paesi di ...

DIRETTA / Torneo di Viareggio 2018 : i gironi. Sorteggio completato - tutti gli abbinamenti (oggi) : Torneo di Viareggio 2018, Sorteggio dei gironi: scopriamo la composizione dei 10 gironi con le 40 squadre partecipanti, tutti gli abbinamenti (oggi 12 febbraio)(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 12:33:00 GMT)

