Tornado | Caserta Campania – 12 Marzo 2018

Tornado nel Casertano diversi i danni : Un Tornado di intensità F2 e di tipo Mesociclonico si è verificato in data 12-03-2018 nella zona di Caserta – Campania. Dalle segnalazioni, dalle immagini pervenute e recuperate sui social, il comune che ha subito maggiori danni è stato quello di San Nicola la Strada: qui danni a diverse autovetture, sono volate via alcune caldaie e alcuni […]

Tornado Caserta - hinterland ancora in ginocchio : grave 19enne - è in rianimazione [FOTO e VIDEO] : 1/46 ...

Maltempo - Tornado in provincia di Caserta : conta dei danni : Dalle prime ore di oggi in provincia di Caserta si sta lavorando per la conta dei danni dopo il tornado di medie dimensioni che so è abbattuto ieri.