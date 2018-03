Torino | De Silvestri e Ljajic si allenano con il gruppo

Serie A Torino - in ripresa De Silvestri e Ljajic : Torino - Il Torino ha svolto una sessione tecnico-tattica e del lavoro fisico sulla parte atletica. Nel prossimo turno i granata sfideranno la Fiorentina in casa. I due ex viola, De Silvestri e Ljajic ...

Serie A Torino - programma personalizzato per De Silvestri : Torino - Il Torino riprende la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato. Al Filadelfia i granata si sono allenati con una sessione a porte aperte alla quale hanno assistito 250 tifosi. ...

Torino - De Silvestri mette la maschera : l'Udinese - poi la Juventus da infilzare : Torino - Zorro mette la maschera. Ecco Lorenzo De Silvestri con la protezione dopo l'operazione al naso. Accompagnato dal generale Tomas Rincon , il terzino destro del Torino posta la foto da… ...

Torino - l’appello di Belotti ai tifosi e le ultime sulle condizioni di De Silvestri : Il Torino si appresta ad affrontare una gara importantissima per la corsa all’Europa contro un’altra squadra che al momento è in lizza per accaparrarsi i posti “europei”. Domenica in Piemonte arriverà l’Udinese di mister Oddo ed il Gallo Belotti potrebbe tornare in campo dal primo minuto di gioco. L’attaccante ha parlato ai microfoni di Torino Channel: “Sicuramente nelle prossime due partite il fattore campo ...

Torino-Udinese : De Silvestri... alla Rocky - Maxi Lopez con stile : TORINO - Domenica al Grande Torino arriva l'Udinese di Oddo che punta all'Europa, proprio come i granata. E tra i bianconeri ecco l'ex più atteso: Maxi Lopez. L'argentino è sbarcato su Instagram da ...

Serie A Torino - operazione al naso per De Silvestri : Torino - Lorenzo De Silvestri si è operato al naso. Come comunica il Torino attraverso una nota, l'operazione è perfettamente riuscita e il giocatore potrà tornare a breve ad allenarsi coi compagni. ...

Torino-Bologna 3-0 - Mazzarri ringrazia De Silvestri - Niang e Iago Falque : Il Torino strapazza il Bologna nel lunch match del 20° turno. Finisce 3-0 a favore dei granata, che festeggiano dunque con una vittoria l'esordio in panchina di Walter Mazzarri. Al 38' del primo tempo ...

Diretta / Torino Bologna (risultato live 1-0) streaming video e tv : De Silvestri! Toro in vantaggio : Diretta Torino Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca nella ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 13:09:00 GMT)