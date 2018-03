Tommy Kuti | chi è il rapper ‘afroitaliano”‘ che piace a Fabri Fibra

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Quando si ha 16 anni (come chi scrive) e si ascolta musica, è facile imbattersi in artisti che fanno rap o trap. Se ne trovano molti, bravi e meno bravi, conosciuti e meno conosciuti, amati o odiati. Tra i bravi e meno conosciuti vi è sicuramente, all’anagrafe Tolulope Olabodee produttore bresciano di 28 anni, di origini nigeriane. I suoi pezzi sono sempre stati caratterizzati da una pesante critica verso personaggi della scena politica e da una grande voglia di far capire a chi lo ascolta il disagio di chi si sente costantemente discriminato. Il suo stile molto caratteristico oscilla tra il rap e la trap: incastri, punch-line e metrica perfetta, ma anche una grande orecchiabilità e uso di autotune nei ritornelli, in modo da attirare sia i “trappari” che i “puristi”. Nonostante non sia nato in Italia, in diversi pezzi e intervisteafferma di sentirsi ...