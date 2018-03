Tomb Raider - recensione

Il nuovo Tomb Raider sarà annunciato ufficialmente domani : Square Enix è pronta a rilasciare il primissimo trailer del nuovo Tomb Raider proprio domani,15 Marzo, in contemporanea con l’uscita in tutte le sale cinematografiche del film omonimo tratto dalla saga videoludica. Il sito Hotaku ha indagato su questa faccenda e ha svelato che il titolo sarà “Shadow of the Tomb Raider” e uscirà il prossimo 14 Settembre. Sembrerebbe che in questo capitolo scopriremo finalmente ...

Titolo e data di uscita del nuovo Tomb Raider spuntano grazie al sito ufficiale del gioco : Sappiamo da tempo che un nuovo Tomb Raider è all'orizzonte poiché il suo sviluppo è stato confermato alla fine del 2017. Ma oggi, apprendiamo quelli che sembrano essere i primi dettagli del prossimo viaggio di Lara Croft grazie al sito web del gioco.Come riportato da Dualshockers, oggi il sito web ufficiale di Tomb Raider è stato aggiornato per preparare una sorta di annuncio che si terrà domani mattina. Dopo aver visitato il sito, l'unica cosa ...

Annuncio Shadow of the Tomb Raider il 15 marzo : il gioco uscirà a settembre 2018? : A poche ore mancanti all'arrivo in sala del nuovo film cinematografico, con Alicia Vikander a interpretare la bella e letale Lara Croft in una pellicola reboot che sembra ispirarsi moltissimo all'immaginario videoludico imbastito da Crystal Dynamics per Square Enix, emergono possibili novità sul prossimo videogioco ispirato a Tomb Raider: il tanto paventato Shadow of the Tomb Raider sta per essere annunciato? La notizia ci perviene dalla ...

Pornhub - Overwatch il più cercato dai gamer tra le parodie hard : battuti anche Pokemon e Tomb Raider : ... nato inevitabilmente in Giappone, ha avuto molto successo in tutto il mondo. Per quanto riguarda i Pokemon, il personaggio più cercato dagli utenti di Pornhub è ovviamente Misty , ma non mancano ...

Tomb Raider film al cinema in uscita 15 marzo : recensione - curiosità : Tomb Raider è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018, diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander e Dominic West. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Tomb Raider film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Tomb Raider DATA uscita: 15 marzo 2018 GENERE: Azione, Avventura, Fantasy ANNO: 2018 REGIA: Roar Uthaug CAST: Alicia Vikander, Dominic ...

Tomb Raider - Lara Croft sarà la nuova Wonder Woman? : Hollywood spera che Lara Croft possa essere la nuova eroina di successo: se ci riuscirà lo scopriremo il 15 marzo, quando 'Tomb Raider' esce in Italia e nel mondo

I remaster dei primi tre Tomb Raider sono in arrivo su Steam : Nel caso in cui siate dei fan di vecchia data della saga di Tomb Raider molto probabilmente saprete che i primi tre capitoli del franchise sono presenti su Steam come porting della versione DOS. Per questo motivo girano attraverso un emulatore e purtroppo sono afflitti da alcuni problemi di performance, risoluzione e controlli.La notizia dell'arrivo su Steam di tre remaster riportata da PC Gamer non può quindi che essere accolta positivamente. I ...

Lara Croft è tornata - e con lei il look da avventuriera di Tomb Raider : Alla fine degli anni Novanta, chiunque avesse una consolle non poteva non essere un appassionato di Tomb Raider, action game in cui una sexy archeologa andava alla ricerca del Triangolo della Luce, un artefatto magico che permetteva di controllare il tempo. Il videogioco ebbe talmente tanto successo da diventare un film nel 2001, che aveva come protagonista una Angelina Jolie che è passata alla ...

Torna al cinema Tomb Raider : 'La mia Lara Croft un'eroina femminista' : Tempo di remake, a Hollywood, remake di un film tratto da un videogioco: 'Tomb Raider', stavolta diretto dal norvegese Roar Uthaug e nelle sale italiane dal 15 marzo. La prima donna protagonista di un ...

Il ritorno di Lara Croft - è di nuovo Tomb Raider : Protagonista, nel ruolo che lanciò come icona sexy Angelina Jolie, è l'attrice svedese Alicia Vikander. Vincitrice del premio Oscar come miglior attrice non protagonista per 'The Danish Girl', l'...

Tomb Raider - un gioco online gratuito per prepararsi al film : Dopo i due film diffusi all’inizio degli anni Duemila, l’aitante archeologa ereditiera Lara Croft tornerà presto al cinema con un nuovo volto: dopo Angelica Jolie, infatti, a interpretare la protagonista di Tomb Raider, ispirandosi sempre alla saga di videogiochi di successo, sarà Alicia Vikander. La nuova pellicola sarà nelle sale italiane dal 15 marzo, ma nell’attesa i fan possono dedicarsi a un breve gioco online gratuito, ...

Tomb Raider sul Cinematografo : "Ho amato girare Tomb Raider perché mi ha dato la possibilità di viaggiare, di scoprire l'avventuriera che è in me e che sapevo essere in me fin da ragazzina" dice Alicia Wikander, che aggiunge: "È ...

Xbox Game Pass : approdano Rise of the Tomb Raider - Sea of ??Thieves e altri 6 giochi : Il mese di marzo sarà uno dei più allettanti per i possessori dell’abbonamento mensile o annuale di Xbox Game Pass, il nuovo servizio di Microsoft che consente di giocare a più di 100 titoli. Sono in arrivo infatti 8 nuovi giochi che si aggiungeranno presto al catalogo di Game Pass, tra cui Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves, l’esclusiva targata Rare che continua a ottenere voti positivi dalla critica. Ecco l’elenco ...

