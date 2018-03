Tokyo in calo Giù anche il resto dell' Asia

Calo yen favorisce la borsa di Tokyo che chiude in forte rialzo : Roma, 6 mar. , askanews, La borsa di Tokyo chiude la seduta in forte rialzo, sostenuta dal Calo dello yen sul dollaro che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikkei ha terminato gli scambi ...

Calo yen favorisce la borsa di Tokyo che chiude in forte rialzo : Roma, 6 mar. , askanews, - La borsa di Tokyo chiude la seduta in forte rialzo, sostenuta dal Calo dello yen sul dollaro che spinge in avanti le esportazioni. Il Nikkei ha terminato gli scambi ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo - deboli gli altri listini : Roma, 5 mar. , askanews, Seduta all'insegna della debolezza sulle borse asiatiche. L'azionario di Tokyo archivia le contrattazioni con l'indice Nikkei che lascia sul terreno lo 0,66%. Tra le peggiori ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 50% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,50% – Borsa di Tokyo in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna,... L'articolo Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,50% su Roma Daily News.

Tokyo apre in calo col Nikkei a -1 - 76% : 1.22 La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in calo nell'ultimo giorno della settinana in scia al nuovo crollo degli indici a Wall Street dopo l'annuncio dell'imposizione di nuovi dazi sull'acciaio e l'alluminio decisa dall'amministrazione di Washington. L'indice Nikkei lascia sul terreno l'1,76%, a quota 21.343, perdendo 381punti. Sul fronte dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 106,10, e sull'euro a un livello di 130.20.

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 44% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,44% – Rimbalzo negativo alla Borsa di Tokyo che oggi chiude in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,44% su Roma Daily News.

Tokyo chiude in calo. Miste le altre piazze asiatiche : Seduta negativa per la borsa di Tokyo , dopo il balzo messo a segno la vigilia sull'indebolimento dello yen. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni odierne con un ribasso dell'1,01% a 21.925 ...

Borsa : Tokyo - chiusura in calo - -1 - 06% - : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Borsa di Tokyo in netto calo - Nikkei perde 1 - 01% : Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,01% – Borsa di Tokyo in netto calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna,... L'articolo Borsa di Tokyo in netto calo, Nikkei perde 1,01% su Roma Daily News.

Tokyo apre in calo - Nikkei -0 - 44% : 1.12 La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in calo, in un contesto di scambi ridotti dopo il giorno di pausa a Wall Street e le festivit ancora in corso sui mercati in Cina, Taiwan e Vietnam. L'indice Nikkei segna una variazione negativa dello 0,44%,a quota 22.050,96, cedendo 98 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 106,70 e sull'euro a 132,30

La Borsa di Tokyo chiude in calo : indice Nikkei cede lo 0 - 65% : La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in ribasso, dopo la festività di lunedì, azzerando i guadagni di inizio giornata a causa della nuova fase di rivalutazione dello yen, che ...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 32% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,32% – Chiude in forte calo oggi la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della... L'articolo Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,32% su Roma Daily News.

Borse - dopo il lunedì nero di Wall Street - apre in forte calo Milano Crollano le asiatiche : Tokyo-4 - 7% : «I fondamentali dell'economia restano estremamente forti», ha commentato la Casa Bianca mentre sono andati in fumo 114 miliardi di dollari dei primi 500 paperoni del mondo. Il più colpito è stato l'...

Borsa di Tokyo in forte calo - Nikkei perde 2 - 55% : Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,55% – Borsa di Tokyo apre la settimana in forte calo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni... L'articolo Borsa di Tokyo in forte calo, Nikkei perde 2,55% su Roma Daily News.