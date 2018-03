Blastingnews

: Togliersi la vita a 17 anni, quando il mondo si fa nero - elenamascia01 : Togliersi la vita a 17 anni, quando il mondo si fa nero - tigullio_tweet : #tigullio_tweet È al Villa Scassi l’uomo che ha tentato di togliersi la vita col Gpl nell’auto… - sauremeer : Quanti adolescenti devono ancora togliersi la vita prima che vi degnate di insegnare ai vostri figli cosa siano l'educazione e il rispetto? -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Una lettera che ha fatto il giro del web, frasi che tracciano emozioni stanche di sperare, lame scritte nei giorni di chi piange la sua scomparsa e la fine sceltalo sfondo bianco del foglio non basta più per dare forma a quel dolore troppo difficile da raccontare. Ladi Michele Ruffino, Micky per tanti, è finita il 23 febbraio scorso,il giovane diciassettenne si è gettato da un ponte ad Alpignano, in provincia di Torino. Gli scritti Nulla è cambiato per chi continua a trascorrere le giornate senza averlo accanto, per chi continua a non darsi pace per una morte arrivata troppo in fretta, ma che ha lasciato tracce di sé attraverso alcuni scritti sotto forma di lettera, scritti che la madre di Michele ha trovato nel suo pc e ha deciso di rivelare: “Ho intenzione di mollare”, si legge mentre descrive la sua sofferenza iniziata da bambino, dopo che un vaccino gli ha ...