Tlc | Agcom | bollette a 28 giorni | giorni gratis come rimborso

Tlc - Agcom : 'Giorni gratis come rimborso per le bollette a 28 giorni' : L'Agcom ha chiesto alle compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb di rimborsare gli utenti per le fatture a 28 giorni attraverso "giorni gratis" in favore dei clienti. "Sosteniamo la ...

