Tirreno-Adriatico 2018 | trionfa Kwiatkowski

Tirreno-Adriatico 2018 - Michal Kwiatkowski spaventoso. Forma stratosferica - favorito numero uno per la Milano-Sanremo : “La Tirreno-Adriatico è il successo in una corsa a tappe più importante della mia carriera. È una corsa bellissima con un trofeo stupendo. È anche una delle corse più dure. È stata una settimana difficile per il Team Sky. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna con Geraint Thomas ma alla fine eravamo davvero motivati per fare bene. Ci siamo riusciti. Questo trofeo mi dà una sensazione meravigliosa. Sono fiducioso nel Team Sky, mi aiuteranno ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Damiano Caruso all’apice della carriera. Un podio che vale per un corridore ambizioso : “Alla fine mi sono difeso da Thomas e questo non è poco. Mi posso ritenere soddisfatto di questa settimana. Questo è un buon punto di partenza per continuare a far bene già dai prossimi obiettivi” molto probabilmente è arrivato il miglior risultato in carriera per Damiano Caruso, siciliano della BMC, che dopo aver vissuto una vita da gregario si è trovato a gestire una situazione mai vista prima. Da capitano alla Tirreno-Adriatico il ...

Tirreno-Adriatico 2018 da incubo per Chris Froome. Il caso doping sembra aver minato le certezze del britannico. Quante ombre verso il Giro d’Italia… : Qualcosa sembra essersi inceppato nei rodati ingranaggi della macchina chiamata Chris Froome, un robot perfetto e costruito per vincere che però durante la Tirreno-Adriatico non è mai riuscito a brillare, andando in difficoltà in quasi tutte le tappe e chiudendo con tredici minuti di distacco dal vincitore (il compagno Michal Kwiatowski). Il vincitore degli ultimi tre Tour de France è parso lontano dalla migliore condizione fisica, la sua gamba ...

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis è ancora il più forte - grande prova di Michal Kwiatkowski : Cala il sipario sulla Tirreno-Adriatico con l’australiano Rohan Dennis che vince la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto, mentre Michal Kwiatkowski diventa il primo corridore polacco a conquistare la Corsa dei Due Mari. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della settima tappa. Rohan Dennis 10: dopo un anno il cronomen australiano si conferma ancora il più forte contro il tempo. Si tratta infatti ...

Tirreno-Adriatico 2018 - bicchiere mezzo pieno per Fabio Aru verso il Giro d’Italia. Buone risposte in salita - l’avvicinamento procede : La Tirreno-Adriatico di Fabio Aru può giudicarsi sostanzialmente positiva: ha chiuso in 12esima posizione in classifica generale a 2 minuti dal vincitore Kwiatowski, attardato di appena tre secondi da Vincenzo Nibali e manifestando una condizione fisica in crescita. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha risposto presente nella tappa regina: l’arrivo in salita a Sassotetto lo ha visto assoluto protagonista, è scattato e ha lottato ...

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il diesel siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionali. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

A Kwiatkowski la Tirreno-Adriatico : Michal Kwiatkowski ha vinto la 53ª edizione della Tirreno-Adriatico di ciclismo, che si è conclusaoggi sette tappe con la crono individuale di 1' chilometri a SanBenedetto del Tronto. E' la prima ...

Tirreno Adriatico - la crono finale cambia il podio : La cronometro di San Benedetto del Tronto ha fatto calare il sipario sulla Tirreno Adriatico 2018. La corsa è stata condizionata dalla pioggia, che ha risparmiato i primi corridori a partire, tra cui Rohan Dennis che ha conquistato il successo. Tra gli uomini di classifica è andato molto forte Geraint Thomas, che come era ipotizzabile ha scalzato Mikel Landa dal podio finale. Ancor più del gallese ha impressionato però Michal Kwiatkowski, che ha ...