Tim conferma 6500 esuberi | sindacati pronti alla mobilitazione

Tim - confermati 6500 esuberi : I rappresentanti dei lavoratori hanno risposto che non intendono accettare la proposta senza che vi sia un quadro chiaro della situazione aziendale e politica e hanno chiesto di aspettare l'esito ...

Ocse conferma crescita Italia 2018-2019 - migliora sTime zona euro : L'Organizzazione per la Cooperazione lo Sviluppo ha confermato le stime di crescita dell'economia Italiana per quest'anno e il prossimo, migliorando invece quelle della zona euro.

Francia - la Banca Centrale conferma le sTime sull'economia del primo trimestre : Nel primo trimestre l'economia della Francia si continuerà a crescere come previsto. A dirlo la Banque de France, che ha confermato le previsioni sul PIL dei primi tre mesi del 2017 al +0,4% su base

UlTima proiezione Camera : si conferma vittoria centrodestra - M5s primo partito : Se confermati, i dati puniscono il partito Democratico. Per leu trra i 12 ed i 14 seggi a Montecitorio -

UlTima proiezione Senato conferma M5s primo partito - centrodestra prima coalizione : I dati si basano su una copertura al 90% e confermano il trend finora registrato: Cinquestelle al 32,1%, Lega che supera Forza Italia e Pd sotto il 20% -

Merkel a un passo dalla riconferma : ?voto Spd ulTimo ostacolo : Il disco verde dei socialdemocratici alla Grande Coalizione, ampiamente previsto dai pronostici e dagli ultimi sondaggi e atteso con la stessa trepidazione in Germania, Europa e nel...

Karate - Series A Salisburgo 2018 : Silvia Semeraro si conferma ai vertici nel kumite e conquista un otTimo secondo posto : La seconda giornata di gare a Salisburgo (Austria) per la Series A di Karate, regala un altro podio all’Italia, con il secondo posto di Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo proprio dal kumite femminile, dove Silvia Semeraro si conferma tra le migliori al mondo nella categoria di peso dei -68 kg. L’azzurra ha vinto il proprio pool grazie alle vittorie in successione con la rappresentante di ...

Merkel a un passo dalla riconferma : voto Spd ulTimo ostacolo : Il disco verde dei socialdemocratici alla Grande Coalizione, ampiamente previsto dai pronostici e dagli ultimi sondaggi e atteso con la stessa trepidazione in Germania, Europa e nel mondo, aprirà la strada domani a un governo 'GroKo' tra Cdu-Csu e Spd,

Italia - l'Istat conferma la sTima preliminare del PIL del 4° trimestre : l'Istat conferma le stime di crescita dell'economia Italiana diffuse il 14 febbraio scorso. Nel 4° trimestre del 2017, il Prodotto Interno Lordo , PIL, corretto per gli effetti di calendario e

