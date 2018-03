Tifosi Lazio contro il Var | citati gli arbitri al Giudice di Pace

Lazio - 11 Tifosi contro la Var : citati direttori di gara per l'espulsione di Immobile : ROMA - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace. l'oggetto del contendere è l'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'...

Lazio : niente trasferta Tifosi a Kiev : ANSA, - ROMA, 9 MAR - trasferta dei tifosi biancocelesti a Kiev annullata per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato la Lazio in vista della prossima sfida di Europa League in casa della Dinamo, in ...

Stadio della Roma - la rivelazione di Gandini che fa sperare i Tifosi : Il calcio, però, non è una scienza esatta e anche chi spende meno può vincere' . A chi gli fa notare che i tifosi meriterebbero di essere informati, risponde: 'Sui giornali non è bello parlare di ...

Lazio - clamorosa iniziativa dei Tifosi : diffida all'AIA : La depositeranno gli avvocati Trane e Mignogna, come riporta il Corriere dello Sport. Sarà solo il primo atto: poi scatterà la class action, che verrà depositata presso il Tribunale di Roma nei ...

Banti non concede rigore in Lazio-Juventus : l'ironia sul web dei Tifosi biancocelesti : ... @footuballon, 3 marzo 2018 rigore incredibile non dato alla Lazio pazzesco #LazioJuventus - Rosario Arena , @ArenaRosario, 3 marzo 2018 Ecco cosa succede quando non dai un rigore, a detta del mondo, ...

Lazio-Juve - cena aVARiata : la rabbia di lady Inzaghi e dei Tifosi : E, come riporta il Corriere dello Sport, si è mosso così il Comitato Consumatori della Lazio coordinato dall'avvocato Mignogna. Sono state raccolte 450 adesioni che hanno l'intento di portare davanti ...

Lazio-Juventus : previsti 8.000 Tifosi bianconeri nella Capitale : TORINO - È stato messo a punto, oggi, il piano di sicurezza per Lazio-Juventus in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico , per il quale è prevista la presenza di circa 38.000 spettatori di cui ...

Lazio - Inzaghi : «Vogliamo la finale - spero ci siano tanti Tifosi» : ... «Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora a 90' dalla finale ce la giocheremo nel migliore dei modi», ha concluso il tecnico biancoceleste ai microfoni di Rai Sport.

Lazio - trasferta vietata con il Sassuolo : i Tifosi incitano la squadra alla stazione Termini : ROMA La stazione Termini si è colorata di biancoceleste oggi pomeriggio. Fuori all'ingresso di Via Marsala centinaia di tifosi della Lazio hanno atteso l'arrivo della squadra in partenza per Reggio ...

Lazio - dopo De Vrij i Tifosi soffriranno anche per Milinkovic-Savic : sarà un po’ diverso… le mosse di Lotito! : I tifosi della Lazio sono stati in formati nei giorni scorsi dell’addio a fine stagione di Stefan De Vrij. Una notizia shock per i supporters laziali che hanno sperato sino all’ultimo nel rinnovo. C’è stato chi in merito a tale addio a parametro zero, ha puntato il dito contro la società, ma nell’occasione Lotito non ha colpe. La Lazio ha gestito la situazione al meglio. Innanzi tutto ha informato i tifosi passo dopo ...

Lazio - vietata la trasferta - la risposta dei Tifosi è durissima : Il prefetto di Reggio Emilia, come riporta il 'Corriere dello Sport', su invito dell'Osservatorio e del Casms ha decido di vietare la trasferta ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio. Gli ...

DE VRIJ - E' ASTA INTER-NAPOLI/ Il messaggio d'addio ai Tifosi della Lazio su Instagram : De VRIJ all'Inter? Non rinnova con la Lazio: pronto a firmare per 5 anni a 4 milioni a stagione. Sul centrale c'erano anche la Juventus e altri diversi club inglesi pronti a rilanciare.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 21:43:00 GMT)

Lazio - De Vrij scrive ai Tifosi e conferma : “non abbiamo trovato l’accordo” : Stephan De Vrij a fine stagione lascerà la Lazio a parametro zero. Il difensore olandese non rinnoverà il proprio contratto con il club biancoceleste. Ad annunciarlo è stato il ds dei capitolini, Igli Tare, prima del match contro il Verona e oggi è arrivata la conferma del giocatore. De Vrij infatti ha scritto un messaggio sui propri social rivolto ai tifosi laziali: “É stato un periodo difficilissimo pieno di specuLazioni sul mio futuro ...

