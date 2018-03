The Original Klezmer Ensemble

Michael Trevino nel remake di Roswell : nel cast attori di Pretty Little Liars e The Originals : Michael Trevino nel remake di Roswell, questa è l'ultima new entry annunciata per la serie che vedremo nella prossima stagione telefilmica americana. Il vintage la sta facendo da padrone un po' in tutte le reti e, soprattutto in The CW, in cui continueremo a vedere gli eroi dell'Arrowverse, i vampiri di Julie Plec nel possibile spin off di The Originals, il reboot di Streghe in versione LGBT e poi il remake de del teen drama in cui nelle ...

Matt Davis nello spin off di The Originals con Danielle Rose Russell : tutti i dettagli sulla serie Hope-centrica : A quanto pare Julie Plec non vuole proprio mollare i suoi Originali e porterà con sé anche Matt Davis nello spin off di The Originals già annunciato nelle scorse settimane. La storia dei Mikaelson si concluderà proprio nel finale di The Originals 5 in onda in primavera ma proprio il gran finale, l'episodio numero 13, potrebbe regalare al suo pubblico un vero e proprio colpo di scena che lascerà socchiusa la porta proprio al suo spin off. A ...

Claire Holt di The Originals in ospedale : la sua drammatica storia sui social : Una domenica da dimenticare quella di ieri per tutti coloro che amano The Originals e The Vampire Diaries e che da sempre tengono a cuore le sorti dei suoi protagonisti. Questa volta a finire in prima pagina è Claire Holt, la piccola sorella dei fratelli Mikaelson in The Vampire Diaries e nel suo spin off. A mobilitare i fan è stato un suo scatto postato proprio ieri e che la mostra in un letto di ospedale piuttosto sconvolta. In una lunga ...

Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 : suo il ruolo che fu di Casey Affleck? : Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiato Joseph Morgan in Gone Baby Gone. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The Originals. Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi, Joseph Morgan si è dato già da fare ...

The Innocents è un nuova - misteriosa serie TV originale Netflix - SmartWorld : The Innocents : si intitola così la nuova serie TV originale Netflix appena svelata tramite un primo teaser trailer pubblicato anche sul canale italiano del servizio di streaming. In teoria potrebbe trattarsi anche di un film, ma visti i presupposti sembrerebbe trattarsi di qualcosa di più lungo corso. June e il suo fidanzato Harry vogliono lasciarsi il passato alle ...

Il remake di Shadow of The Colossus vende il 73% in più dell'originale ed è al primo posto nella classifica UK : Il fatto che Shadow of the Colossus (avete letto la nostra guida) sia un capolavoro è un fatto appurato e impossibile da negare. L'accoglienza riservata al remake pubblicato su PS4 non può, tuttavia, non stupire per due dati indubbiamente curiosi: i voti e le vendite.Avevamo già sottolineato come il lavoro di Bluepoint Games avesse ottenuto delle valutazioni superiori al gioco originale e ora ci troviamo di fronte a un altro confronto che premia ...

The Avengers Project avrà una storia originale. Square Enix punta a intrattenere i giocatori per diversi anni? : Square Enix ha tra le mani una licenza incredibilmente importante come quella degli Avengers, dei Vendicatori di casa Marvel. Si tratta di un gruppo di personaggi già famosissimi prima del Marvel Cinematic Universe ma che ormai hanno raggiunto un grado di notorietà incredibile grazie a un universo cinematografico in continua espansione.Ma cosa possiamo aspettarci da questo The Avengers Project? Mentre il titolo in sé rimane un mistero assoluto, ...

Shadow of The Colossus per PS4 utilizza il codice del gioco originale : Tra i protagonisti assoluti di questo primo mese del 2018 c'è Shadow of the Colossus per PS4, il remake del famoso titolo per PS2 già recensito sulle pagine di Eurogamer.it.Ora si torna a parlare dell'apprezzatissimo remake con notizie provenienti da PlayStation Lifestyle. Infatti, è ormai risaputo che Bluepoint ha ricostruito Shadow of the Colossus da zero per la versione PS4, ma molti si sono chiesti se gli sviluppatori abbiano ricreato anche ...

Il ritorno di Shadow of The Colossus nei voti della critica internazionale : quando il remake supera l'originale : Sono anni in cui si discute con una certa insistenza dell'utilità di remaster di dubbia qualità ma anche anni in cui i ragazzi di Bluepoint Games fanno scuola riportando in vita con un'abilità impressionante grandi nomi del passato del mondo PlayStation. In attesa dell'uscita fissata al 6 febbraio le recensioni dedicate al remake di Shadow of the Colossus sono già online e delineano un prodotto di assoluta qualità.Dopo aver letto la nostra ...

Shadow of The Colossus : quanto sarà fedele all'originale? : Nel rimasterizzare un gioco del calibro di Shadow of the Colossus bisogna compiere alcune decisioni importanti. Trovare un equilibrio tra aggiornamento e miglioramento dei difetti dovuti all'epoca in cui è originariamente uscito non è semplice, e il blog di PlayStation riporta un'interessante intervista con gli sviluppatori al riguardo.Alla domanda su dove hanno fissato il limite, gli sviluppatori rispondono: "Le modifiche che abbiamo apportato ...

Il finale di The Originals 4 su Premium Action il 25 gennaio con il sacrificio dei Mikaelson - e la quinta stagione? : Il finale di The Originals 4 andrà in onda finalmente in onda proprio oggi, 25 gennaio, su Premium Action. Un episodio da non perdere, uno dei più belli della stagione e dell'intera serie, l'epilogo dei Mikaelson per quello che potrebbe essere ufficialmente il finale di stagione e di serie. In effetti non sarà così perché The Originals 5 ci sarà anche se ancora non è andata in onda negli Usa e non sappiamo quando andrà in Italia, e regalerà ...

L'incredibile cura riposta nel remake di Shadow of The Colossus in un video confronto con il titolo originale : Etichettato all'annuncio come un semplice remaster, l'arrivo di Shadow of the Colossus su PS4 ha con il tempo assunto la forma di quello che sembra decisamente più un remake (anche grazie al fatto che ci saranno delle novità soprattutto a livello di control scheme).Sony ha affidato la creatura di Fumito Ueda a un team che in ambito remaster e remake molto probabilmente non è davvero inferiore a nessuno. I ragazzi di Bluepoint Games sembrano ...

The Originals avrà il suo spin-off? Novità in arrivo per la serie dedicata a Hope Mikaelson : Novità importanti in arrivo per i fan di The Vampire Diaries e The Originals. Proprio a poche settimane dalla messa in onda della première della quinta stagione, sembra che The CW abbia ordinato lo spin-off di The Originals. Ci vorrà il 20 aprile 2018 per vedere i nuovi episodi della serie, tredici in totale, e, molto probabilmente anche quello che potrebbe essere il pilot del possibile spin-off. Già nelle scorse settimane si è parlato di ...