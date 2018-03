The Flash 4 delude con Iris velocista e torna in pausa | quando andranno in onda i nuovi

The Flash 4 tra gli errori di Ralph e la velocità di Iris : cosa ne sarà di Barry? : Doppio appuntamento oggi con The Flash 4. La serie tv torna in onda su Mediaset Premium e negli Usa con due episodi molto diversi ma, soprattutto, situazioni diverse che il pubblico del velocista sicuramente apprezzerà. In Italia è la volta dell'episodio 4x06 dal titolo "Harry, ti presento Harry..." in cui troveremo Barry alle prese con l'allenamento di Ralph. Il nostro eroe è convinto di poter trarre qualcosa di buono dal suo nuovo amico ...

Chi è la ragazza misteriosa e di colore che appare negli episodi finali di The Flash 4? Potrebbe essere la figlia di Barry e Iris Più che per DeVoe, la quarta stagione di The Flash sta appassionando per un altro mistero, quello della ragazza di colore che appare in maniera enigmatica a ogni fine episodio.

The Flash - "Violet is the new Red". Anticipazioni della puntata 4x16 "Run - Iris - Run" : Andiamo a scoprire cosa ci riserva questa puntata.In questo episodio di The FLASH, il team ritorna sulle tracce di DeVoe. Mancano tre passeggeri dell'autobus di metaumani, ed il caso vuole che riescono a trovarne un altro: Matthew AKA Melting Pot (guest star Leonardo Nam). L'uomo è capace di scambiare i DNA delle persone.Durante un combattimento tra FLASH e Matthew, l'uomo scambia i DNA di Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton). Il ...

The Flash - curiosità su Savitar - il ritorno di Constantine in Legends Video : Da qualche anno, sono state diverse le #Serie TV made in USA ispirate all'universo DC. Titoli come The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow sono oramai entrati nei cuori dei fan, anche italiani. Questi #Telefilm ispirati ai più grandi supereroi a stelle e strisce sono da considerarsi delle ottime serie reboot. Trampolini di lancio ideali per avvicinare i neofiti all'oramai vasto e complesso DC Universe, che è in vita oramai quasi 80 anni. The ...

The Flash - Recensione episodio 4x15 "Enter Flashtime" : Mi chiamo Barry Allen, e sono decisamente l'uomo più veloce del mondo.La puntata inizia con il respiro affannato di Barry, il ragazzo si trova nei laboratori, è esausto e completamente sudato. Qualcosa mi dice che faremo un tuffo nel passato per scoprire di cosa si tratta. Davanti a sé c'è Iris, immobile. Il ragazzo la fa vibrare velocemente insieme a lui, e le dice in maniera disperata che questa volta non è in grado di salvare Central City.8 ...

HUMOUR - The Flash - Receironica 4x15 "Enter Flashtime" : Buon pomeriggio bella gente, come state?Vi dirò, l'episodio è stato strafigo ed è entrato nella mia top 10 degli episodi più belli di The FLASH, ma ragazzi... Quanta invidia! Quanta!!!No, non invidia di Central City che per l'ennesima volta rischia di saltare in aria, ma invidia di Iris West-Allen di 'sto cazzo. Questa donna, questa donna senza una storyline decente dall'inizio della seconda stagione in poi, questa donna che si è innamorata ...

In The Flash 4 Barry - Jesse e Jay contro una bomba nucleare (video) : cos’è il Flashtime? : In attesa di vedere Iris alle prese con la super velocità, The Flash 4 è tornato in onda ieri sera negli Usa con un'altra missione impossibile che ha visto come protagonisti Barry, Jesse e Jay. Tre velocisti al servizio di Centrale City e in lotta contro una bomba nucleare pronta ad esplodere. Ma è davvero un caso che i tre si siano ritrovati a lavorare insieme o anche questa è opera del Pensatore? Finalmente qualcosa di movimentato in The ...

The Flash - "Freeze". Anticipazioni della puntata 4x15 "Enter Flashtime" : Andiamo a scoprire cosa ci riserva questa puntata.In questa episodio di The FLASH, assisteremo ad una rimpatriata fra velocisti. Ritornano a Central City Jay Garrick (guest star John Westley Shipp) e Jesse Quick (guest star Violett Beane). Anche questa volta la città è in pericolo, una bomba nucleare nel centro di Central City, crea un esplosione che provoca il congelamento di tutti gli abitanti, o per meglio dire andranno sotto l'effetto ...

The Flash - Receironica 4x14 "Subject 9" : Buongiorno a tutti tesori, finalmente il nostro amato velocista scarlatto è tornato <3Ho deciso che porterò avanti diversi tipi di campagna durante questa seconda parte di stagione (tranquilli, nulla a che fare con quella elettorale).Parto da quella che ho lanciato nella scorsa recensione, ossia #jesuisMarlize. Ora si trova il marito nel corpo di un'altra donna. Per carità, secondo me è stato un miglioramento visto che Izzy è davvero gnocca. ...

The Flash - Recensione episodio 4x14 "Subject 9" : Il mio nome è Barry Allen, e ormai mezza Central City sa che sono il Velocista Scarlatto The FLASH.E' un nuovo giorno alla centrale di polizia di Central City, e tutto sembra essere ritornato alla normalità. E invece no! Il capitano Singh, sotto gli ordini del sindaco, comunica a Barry che è stato sospeso dal suo incarico di scienziato forense per un tempo indeterminato. E perché? Perché i cittadini non credono al ritorno improvviso di un ...

Violett Beane torna in The Flash 4 e debutta nel nuovo pilot “God Friended Me” per la CBS : Grande settimana questa per i fan della bella Violett Beane che torna in The Flash 4 e si prepara a debuttare in un nuovo pilot ordinato da CBS. Proprio poche fa è arrivato l'annuncio che Jesse Quick di The Flash approderà come protagonista femminile nel nuovo pilot God Friended Me al fianco di Brandon Micheal Hall. Il pilot firmato da Steven Lilien e Bryan Wynbrandt, vedrà Marcos Siega alla regia e, guarda caso, alla produzione proprio la ...

The Flash - "Il violino assassino". Anticipazioni della puntata 4x14 "Subject 9" : Domani andrà in onda la quattordicesima puntata della quarta stagione di The FLASH, "Subject 9".Dopo due settimane di pausa, il velocista scarlatto ritorna a sfrecciare per le strade di Central City con una nuova puntata.Nella puntata precedente, Barry è stato finalmente scagionato dopo essere stato recluso ingiustamente per svariate settimane.In questo episodio, il team è nuovamente al completo, pronto a fermare DeVoe e il suo subdolo ...

Iris eroina in The Flash 4 con Jesse Quick e Jay Garrick guest star : le trame degli episodi di marzo : La pausa per The Flash 4 e gli altri eroi sta per finire e presto avremo modo di fare un'altra cavalcata in avanti fino al prossimo stop di primavera in attesa del gran finale e della chiusura di questa stagione. I nuovi episodi sono attualmente in onda in Italia su Mediaset Premium al martedì sera mentre negli Usa The Flash 4 tornerà il 27 febbraio dopo una pausa di tre settimane con l'episodio numero 14 dal titolo "Subject 9". Le novità ...

The Flash: perché Iris indossa il costume da velocista Colpo di scena nella quarta stagione di The Flash: anche Iris West Allen indosserà il costume da velocista! La giornalista, oggi moglie di Barry, diventerà meta umana come Cisco e Caitlin? Non proprio. Come rivelato da TvLine – che ha diffuso le prime foto dell'attrice Candice