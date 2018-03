The 25th Ward The Silver Case si mostra nel trailer di lancio

eurogamer

(Di mercoledì 14 marzo 2018) NIS America ha rilasciato un nuovoper celebrare ildi The: Theper PlayStation 4 e PC via Steam in Nord America, e ilin Europa programmato per il 16 marzo.Per chi non lo sapesse, si tratta del seguito di The, un'avventura investigativa che ci vede impegnati nella soluzione di una serie di omicidi avvenuti nelladi Kanto. Il tutto ha inizio con il ritrovamento del cadavere di una donna e, man mano che si procederà, una serie di eventi porta gli investigatori a una conclusione contorta.Nel corso dell'avventura avrete l'opportunità di interagire con i sospetti, analizzare le scene del delitto per tentare di scoprire la verità.Read more…