THE 100 - Rilasciato il trailer della 5 stagione!

Svelato il trailer di THE 100 5 (video) : Clarke e gli altri paladini della Terra contro un terrificante nemico : A circa un mese dal debutto, The CW ha Svelato il trailer di The 100 5. L'attesa nuova stagione andrà in onda su The CW solo dal 24 aprile con tredici episodi carichi di adrenalina. Dalle prime immagini mostrate in video, Clarke e il resto del gruppo - con cui si riunirà prima o poi - dovranno lottare per il controllo dell'ultimo lembo di Terra abitabile. L'apocalisse nucleare, esplosa nel finale della scorsa stagione, ha ridotto il pianeta in ...

Il nemico di Octavia in THE 100 5 è un personaggio “shock e inaspettato” : anticipazioni sulla quinta stagione : Qualcuno tra Indra, Kane, Abby, Jaha, o tra i nuovi personaggi, sarà il nuovo nemico di Octavia in The 100 5. Dalle anticipazioni trapelate da Tv Guide, la sorella di Bellamy ha davanti a sé una stagione ancora più dark e dura rispetto alle precedenti. Già dal panel della serie agli Unity Days 2018, Marie Avgeropoulos avrebbe confermato un'agghiacciante teoria secondo cui Octavia potrebbe essere l'artefice di diversi episodi di cannibalismo ...

Il cast di THE 100 5 conferma una teoria shock sulla quinta stagione : il bunker? “Claustrofobico e terrificante” : La Unity Days 2018 è probabilmente una delle convention più importanti a livello mondiale. Come ogni anno, il cast di The 100 5 ha partecipato incontrando i suoi fan in diversi panel. Nell'evento svoltasi a Vancouver, hanno partecipato Eliza Taylor, Lindsey Morgan (le due attrici saranno alla convention di Milano), Bob Morley, Nadia Hilker, Christopher Larkin, Chelsey Reist, Jessica Harmon, Luisa d’Oliveira, Marie Avgeropoulos, Tasya Teles, Zach ...

Eliza Taylor alla THE 100 Con-Clave 2018 di Milano : info prezzi biglietti e come partecipare : Eliza Taylor alla The 100 Con-Clave 2018: la protagonista della serie tv post-apocalittica del network The CW è la seconda grande ospite dell'evento organizzato per i fan. L'annuncio è stato fatto un'ora fa tramite social dalla Night Sky Events, l’ente che si è occupato di organizzare la passata edizione, rivelatasi un successo e confermata quindi anche per il 2018. Dopo l'annuncio di Lindsey Morgan, prima ospite della convention, ci sarà ...

Video promo di THE 100 5 con Eliza Taylor e Bob Morley : Jason Rothenberg annuncia “grandi cose” : Non è un trailer vero e proprio ma il Video promo di The 100 5 ci permette di dare un primo sguardo al look di alcune dei protagonisti nella nuova stagione, che approderà su The CW il prossimo 24 aprile. L'attesa è ancora lunga per una quinta stagione che promette un netto cambio di rotta e una sorta di reboot. The 100 5 aprirà con l'episodio intitolato "Eden" e si concluderà con un doppio finale di stagione dal titolo altrettanto emblematico ...

Svelato il titolo del finale di THE 100 5 : un doppio episodio dal significato mitologico? : Il titolo del finale di The 100 5 costituisce un nuovo enigma per i fan dello show post-apocalittico. Molto spesso, i titoli degli episodi della serie tv sono particolari e alludono alla storia o rimandano alla mitologia e alla religione, basti pensare alla prèmiere della quinta stagione intitolata "Eden" - nella Bibbia, il Paradiso terrestre di Adamo ed Eva. Per la terza volta, il finale di stagione di The 100 sarà composto da un episodio ...

Anticipazioni su THE 100 5 - in arrivo una nuova coppia : i Bellarke o una gioia per Raven? : A un paio di mesi al ritorno della serie tv post-apocalittica del network The CW, il magazine Entertainment Weekly ha fornito nuove Anticipazioni su The 100 5, riferendosi in particolare a una coppia che si formerà nel corso della quinta stagione. Di chi si tratterà? I punti a favore dei Bellarke sono molti. Clarke e Bellamy si sono separati nel finale della scorsa stagione e, sei anni dopo il Praimfaya, ci viene svelato che, per tutto questo ...

Il tweet di Bob Morley di THE 100 sulla fine delle riprese agita i fan : Bellamy morirà? : Le riprese della quinta stagione sono terminate, ma Bob Morley di The 100 ha di nuovo scherzato con i fan postando un altro dei suoi criptici tweet dal suo profilo social. Intanto, gli appassionati della serie tv targata The CW attendono con impazienza i nuovi episodi, che andranno in onda solamente da aprile sul network. Una scelta drastica, forse spinta dalla necessità di far crescere gli ascolti, che nella precedente stagioni sono calati, ...

Trailer di The Rain su Netflix - la serie danese post-apocalittica tra THE 100 e The Walking Dead : Nelle ultime ore è stato rilasciato il Trailer di The Rain su Netflix, una nuova serie originale nata sulla scia della tedesca Dark. Le premesse per questo show post-apocalittico sono buone, ma al momento dovremmo aspettare un po' prima di vederla. Secondo quanto riporta il Trailer e il sito Netflix, la prima stagione di The Rain arriverà solo in primavera per accompagnarci poi durante l'estate attraverso un binge watching compulsivo. Dalle ...

Terminate le riprese di THE 100 5 - il cast festeggia con le ultime foto dal set e una sorpresa : Si sono ufficialmente concluse le riprese di The 100 5, con il cast e la troupe che ha chiuso la produzione dell'ultimo episodio proprio in queste ore. La quinta stagione è attesa il prossimo aprile, mentre non è stato ancora reso noto il trailer. Composta da 13 episodi come la precedente, il cast di The 100 ha festeggiato il nuovo capitolo con un party e un regalo a sorpresa per Jason Rothenberg, ideatore della serie, tutto documentato sui ...

Prime foto di Shadowhunters 3 : Chai Hansen di THE 100 entra nel cast della terza stagione : Le Prime foto di Shadowhunters 3 svelano l'arrivo di uno dei personaggi più amati dai fan della saga letteraria. Proprio come annunciato allo scorso Comic-Con di San Diego, Jordan Kyle sarebbe stato introdotto nella terza stagione della serie tv tratta dai romanzi di Cassandra Clare. A svelare le Prime foto di Shadowhunters 3 con l'interprete di Jordan, è il magazine Entertainment Weekly: Chai Hansen, già visto nella quarta stagione di The ...

