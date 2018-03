Terrorismo | marocchino espulso Imam in carcere | aveva inneggiato agli attentatori della

Terrorismo - marocchino espulso. Diventato imam in carcere - aveva inneggiato agli attentatori della strage di Nizza : Un cittadino marocchino è stato espulso dall’Italia “per motivi di sicurezza dello Stato“. Fa sapere il Viminale che si tratta di un 35enne che, detenuto per reati comuni nel carcere di Alessandria, aveva assunto la funzione di imam, ruolo dal quale è stato poi estromesso a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. Per questo motivo le ...

Terrorismo : espulso marocchino : ANSA, - ROMA, 14 MAR - Un cittadino marocchino è stato espulso oggi dal territorio nazionale "per motivi di sicurezza dello Stato". Si tratta, fa sapere il Viminale, di un 35enne emerso all'attenzione ...

Terrorismo : 2 anni e 4 mesi a marocchino per apologia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terrorismo - Viminale : espulso marocchino per motivi di sicurezza : Roma, 17 feb. , askanews, Un cittadino marocchino è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di sicurezza. Lo ha annunciato il Viminale, precisando che 'si tratta di un 29enne con numerosi ...

Milano - allarme Terrorismo a Capodanno - marocchino prenotò hotel davanti a festa con 5 mila giovani : La Procura di milano ha aperto un'inchiesta, al momento senza ipotesi di reato né indagati, su una prenotazione sospetta di una camera per tre notti in un albergo in zona Fiera a milano, dal 29 ...

Terrorismo - espulso 42enne marocchino : 01.21 espulso "per motivi di sicurezza dello Stato", un marocchino 42enne residente a Trapani, considerato pericoloso dalla stessa comunità islamica locale. L'uomo, venditore ambulante con precedenti, aveva manifestato l'intenzione di compiere un gesto eclatante, come investire con un auto gli avventori di un bar o aggredirli con un coltello. Con questo rimpatrio, il primo del 2018, sono 238 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo ...