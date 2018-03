Terremoto tra Teramo e Ascoli Piceno | scossa con epicentro a Valle Castellana MAPPE e

Terremoto - sequestrato centro polivalente a Norcia | Indagato Stefano Boeri : “Un equivoco” : Terremoto, sequestrato centro polivalente a Norcia | Indagato Stefano Boeri: “Un equivoco” La Procura di Spoleto contesta che l’opera sia stata realizzata in violazione della normativa che ne prevede la temporaneità: sarebbe stata realizzata senza “l’autorizzazione paesaggistica” Continua a leggere L'articolo Terremoto, sequestrato centro polivalente a Norcia | Indagato Stefano Boeri: “Un ...

Terremoto - sequestrato il centro polivalente di Norcia : Indagato il sindaco Nicola Alemanno e l'architetto Stefano Boeri, coinvolto in quanto direttore dei lavori. I magistrati contestano il carattere definitivo della struttura - E' stato posto sotto ...

Recuperate opere d'arte trafugate durante Terremoto de L'Aquila : Cinque pale d'altare e altri dipinti di grande valore artistico scoperti dai Carabinieri in una villa di un imprenditore sulla costiera amalfitana -

Terremoto Napoli - paura a Pozzuoli - Bagnoli e Agnano per le scosse dei Campi Flegrei. Il geologo neo senatore a MeteoWeb : “situazione non è tranquilla” : 1/30 ...

CAMPI FLEGREI - Terremoto E SCIAME SISMICO A NAPOLI/ Tra Bagnoli e Pozzuoli : “no allarmismi" ma oltre 30 scosse : Scossa di TERREMOTO registrata a NAPOLI: nella zona dei CAMPI FLEGREI è stato rilevato uno SCIAME SISMICO (magnitudo massima di 2.4 gradi) che ha fatto subito scattare l'allerta gialla(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:02:00 GMT)

Terremoto - ministro Pinotti : integrazione forte tra Difesa e Protezione civile : La sinergia tra i diversi corpi dello Stato “è fondamentale per affrontare al meglio nuove emergenze“: lo ha dichiarato il ministro della Difesa Roberta Pinotti, oggi al Sestriere per la cerimonia di chiusura dei CaSta. “Negli ultimi anno abbiamo vissuto catastrofi naturali dolorosissime: Terremoto, nevicate abbondanti; siamo stati capaci di utilizzare tutti i corpi dello Stato” dando prova dell’utilizzo ...

Forte scossa di Terremoto in Tunisia - panico e gente in strada a Tunisi [MAPPE e DATI] : 1/8 ...

“Terremoto al Sud Italia”. L’epicentro in mare ma scatta l’allarme : un forte boato - poi fumo nero. Paura tra la popolazione - spaventa quello che c’è là sotto : Giornata di Paura nel bel mezzo del mare Tirreno. Una potente forte di terremoto è stata registrata alle 21,15 di mercoledì 7 marzo al largo delle coste calabresi. Il sisma, secondo l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo 4.4 a profondità di 389 chilometri. Proprio l’elevata profondità ha impedito che la scossa venisse avvertita dalla popolazione alle isole Eolie, relativamente ...

Terremoto - scossa in Romagna : la terra trema tra Forlì e Imola : Una scossa di Terremoto è stata avvertita nella serata di lunedì in provincia di Forlì-Cesena alle 22.51. La popolazione ha avvertito la scossa nei due capoluoghi, ma anche in altre città, fino a ...

Forte scossa di Terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Terremoto - ghiaccio e pioggia : frana su strada a Vallo di Nera in provincia di Perugia : Una frana è stata segnalata sulla SP472 che collega Vallo di Nera e Muccifora, subito dopo il ponte sul fiume. “Intorno alla mezzanotte si sono staccati sassi e detriti che hanno investito la strada. Ad avvertirmi e’ stato un automobilista che si trovava a transitare in quel tratto di strada. Insieme ai carabinieri di Spoleto, ai vigili del fuoco di Norcia e a personale della provincia abbiamo raggiunto il luogo segnalato per ...