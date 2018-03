Telefonata Salvini-Di Maio | il leader M5S | «La presidenza della Camera spetta a noi»

Telefonata tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Il leader della Lega Matteo Salvini, a quanto si apprende, ha telefonato al capo politico M5S Luigi Di Maio.La Telefonata, annunciata oggi da Salvini per trovare un accordo sulla presidenza delle Camere, è avvenuta nel tardi pomeriggio.

Matteo Renzi e Matteo Salvini - la Telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala una foto - un caffè o una Telefonata con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord.Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Elezioni - Salvini lancia il concorso social : in palio una Telefonata con lui e una foto postata sui social network : Come una lotteria, una riffa: metti i “Mi piace”, scali la classifica e vinci una telefonata con Matteo Salvini. La campagna elettorale si gioca talmente tanto sui social, che ora la Lega ha pensato di trasformare i suoi elettori nei partecipanti a un gioco social, che aumenterà di riflesso il coinvolgimento, l’audience e la discussione sotto post e tweet. Rilanciato in pompa magna sui canali del candidato premier del ...