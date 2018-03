Tap | Alverà Snam | lavori vanno avanti | confermato avvio in 2020

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo completato il 70%” del Tap, il gasdotto in costruzione che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia. “Icontinuano. Adesso inizierà la parte più complessa che è quella italiana”. Ad affermarlo è l’ad di, Marco, nel corso di un conferenza stampa a Londra in occasione della presentazione dei risultati 2017 e dell’aggiornamento della strategy 2017-21. “Il Tap -aggiunge- è strategico per l’Italia e per i paesi interessati. E’ strategico che vada”. L’, conferma, “è come da programma previsto per il”. L'articolo Tap:),insembra essere il primo su CalcioWeb.