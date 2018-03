Tajani | governo Lega-M5s è violare patti

Governo - Tajani : non credo in M5S-Lega : 13.18 "Non credo che ci sarà un Governo M5SLega. I parlamentari della Lega sono stati eletti anche con i voti di FI,che sarà garanzia di stabilità". Lo afferma il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, a Radio anch'io. Tajani prosegue: "Bisogna mantenere la calma. E'troppo presto per fare commenti. La saggezza di Mattarella darà un contributo per risolvere la situazione" Per Tajani "il reddito di cittadinanza è un disincentivo al ...