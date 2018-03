Svelato il trailer di The 100 5 video | Clarke e gli altri paladini della Terra contro

Svelato il trailer di Legion 2 - David tra balli e puzzle in attesa del debutto su FX ad aprile : e in Italia? (video) : Nella notte, FX ha rilasciato il trailer di Legion 2 con le immagini che anticipano la seconda attesa stagione incentrata sul mutante David Heller. I nuovi episodi dell'intrigante superhero drama andranno in onda sul network via cavo solo il 3 aprile (in Italia forse dovremo attendere qualche settimana dopo) e mostrano lo stato in cui è riversato il nostro protagonista, dopo essere stato rapito e rimpicciolito dentro una sfera volante nel finale ...

Svelato il primo teaser di Westworld 2 - in attesa del trailer al Super Bowl : il caos dilaga nel parco (video) : Nel finale della scorsa stagione, avevamo lasciato i robot prendere il controllo del parco, dopo aver causato l'inizio di una rivolta contro gli umani: il primo teaser di Westworld 2 non svela assolutamente nulla e non mostra neanche cosa accadrà dopo la temuta ribellione degli androidi. Eppure il breve video, della durata di appena 27 secondi, è sufficiente per alimentare l'hype dei fan della serie. Con la fine delle riprese, alcuni attori ...