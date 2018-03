Sull' Eurotitanic suonano ancora l' Inno alla gioia

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Il tre per cento è morto e anche Maastricht non si sente tanto bene. A sessantuno anni dal Trattato di Roma la maggioranza degli europei non è più europeista e tutto che è derivato da quella storica firma sa di vecchio, superato, se non pericoloso. Lo hanno dimostrato quasi tutti i risultati elettorali nei paesi dell'Unione, ma più di tutto lo si evince dal clima che si respira in quel che resta dei partiti, degli organi intermedi della società e sul web, dove si arriva al delirio di augurarsi fucilazioni, non certo di massa, vista la scarsa popolarità, dei pochi spinelliani per strada. L'Europa e il suo progetto stanno fallendo, l'Unione è il Titanic, ma gli euroburocrati di Bruxelles pensano a mandareletterine sui conti pubblici, garantire semmai po' di flessibilità ai futuri inquilini di Palazzo Chigi, suonando ...